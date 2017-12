VIDÉO - François Ruffin crée la polémique en portant le maillot d'un petit club de foot à l'Assemblée Nationale

Le député Insoumis François Ruffin a provoqué jeudi la polémique à l'Assemblée Nationale en dévoilant un maillot de petit club de football alors qu'il s'exprimait à la tribune pour défendre un projet de loi en faveur du sport amateur. Il a été rappelé à l'ordre par le président de séance.

Le député a d'abord reproché à la ministre des sports Laura Flessel de ne « parler de sport qu'en terme de compétitivité, de part de marché, d'attractivité, avec un raisonnement de trader. Je voudrais vous en parler autrement, humainement ». François Ruffin a ensuite oté son pull pour laisser apparaître le maillot vert de l'Olympique Eaucourt, club de football de la commune d'Eaucourt sur Somme.

« Depuis tout petit, je joue au foot, et depuis tout petit, le samedi ou le dimanche, dans les vestiaires avant le match, il y a un entraîneur qui pose une bassine sur un banc, et dans la bassine, tous les shorts, les chaussettes, les maillots, lavés, pliés, rangés dans l'ordre. Alors qu'on les avaient quitté crado, remplis de sueur », a raconté François Ruffin, faisant l'éloge des bénévoles et vantant « le don de soi dans une société où tout se marchande ».

Extravagances vestimentaires

Cet épisode n'a pas été du goût du président de séance Hugues Renson (LREM) qui a rappelé au député Insoumis, au terme de son intervention, « le respect dû à nos débats qui implique une tenue correcte, respectueuse qui soit digne des lieux, comme de la mission qui nous incombe ».

« Vos extravagances vestimentaires ne rendent pas hommage au travail que nous devons mener dans cet hémicycle », a-t-il lancé, avant de suspendre la séance pour la pause déjeuner. Un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, ce qui privera François Ruffin du quart de l'indemnité parlementaire allouée au député, pendant un mois.