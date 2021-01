François Sauvadet : "Je vous le dis dès maintenant, il y aura un couvre-feu à 18h en Côte-d'Or"

Le préfet de la Côte-d'Or Fabien Sudry doit s'exprimer ce vendredi sur la nécessité ou non de renforcer le couvre-feu en Côte-d'Or. Mais il n'y a aucun suspense, annonce le président du conseil départemental François Savaudet, l'Etat a déjà pris la décision, et il l'a prise seule, quoi qu'il en dise.

"Je vous le dis dès maintenant, il y aura un couvre-feu à 18h en Côte-d'Or. J'ai d'ailleurs été très surpris d'entendre le premier ministre parler de concertation. Il n'y a pas de concertation, simplement le gouvernement a décidé que dès lors qu'on atteint une circulation virale supérieure à 200 malades pour 100.000 habitants., on passe à un couvre-feu à 18h. Comme la côte-d'or est au-delà depuis plusieurs jours, et que les chiffres témoignent d'une progression, évidemment que la décision va être confirmée par le préfet."

Pas opposé par principe à cette mesure, l'élu centriste s'interroge sur son utilité en dehors des milieux urbains fortement peuplés. "Personnellement, je trouve que la mesure prise au plan départemental est disproportionnée, je pense qu'il faudrait la réserver à l'agglomération dijonnaise. Quel sens ça va prendre dans toutes nos petites communes ? Ça va complexifier la vie de ceux qui doivent prendre leur voiture pour aller faire les courses, qui rentrent du travail et ont besoin d'aller acheter leur baguette. C'est ce que j'ai dit au préfet, mais le préfet m'a répondu que c'était la consigne nationale. "

La campagne de vaccination autre sujet de discorde avec l'Etat

Agacé aussi, par le manque de concertation sur la mise en oeuvre de la vaccination, François Sauvadet dénonce un manque cruel d'informations en provenance des services de l'Etat. "Aujourd'hui, je suis en co-tutelle des Ehpads au titre du département, or je n'ai aucune information sur les conditions de vaccination dans les Ehpads qui ne sont pas des établissements publics, c'est-à-dire les établissements associatifs et mutualistes. La méthode est incompréhensible, j'ai été prévenu la veille que l'on allait faire la première vaccination à Champmaillot. C'est ça qui provoque des bugs !"

D'ici la fin janvier, le gouvernement annonce la création de 600 centres de vaccination en France, déployés partout dans les départements, mais là aussi les informations arrivent au compte-gouttes, d'après François Sauvadet. "Actuellement, je dois aller moi-même chercher les informations. J'ai fait une offre de service pour transporter les vaccins, et accompagner l'Etat, ça évolue gentiment, mais pas suffisamment rapidement ! Par exemple on va ouvrir un centre de vaccination à Brazey ce samedi, il y en aura cinq d'ouverts dans le département (au CHU, à Beaune, à Saint-Apollinaire, à Semur-en-Auxois), pour le reste, il n'y a pas de discussion. Il faut une organisation départementale !"

Désastre économique

Toutes les restrictions sont maintenues en attendant par le gouvernement : les bars, restos, et salles de sport ne rouvriront pas avant mi-février au mieux, les lieux de culture et les remontées mécaniques dans les stations de ski seront fixés d'ici deux semaines, un nouveau point d'étape sera fait au 20 janvier. Des fermetures qui n'ont que trop durer pour François Sauvadet : "On pourrait les ouvrir en leur imposant des règles de sécurité sanitaires qui soient compatibles avec l'évolution de la pandémie, ne fermer que dans les zones les plus touchées. Mais cette mesure généralisée va se terminer en désastre ! D'ailleurs je vais convoquer une nouvelle session du conseil départemental dès le 25 janvier pour voter un nouveau plan de soutien. Dans le budget primitif, on est à 110 millions d’euros d’investissement pour 2021, c'est énorme. On va soutenir aussi l'activité par un plan spécifique. Pour que vous mesuriez bien, le plan de soutien de la métropole est à 2 millions d'euros. Le plan de soutien du département est à 14 millions d'euros. Tous les moyens seront mis en oeuvre."