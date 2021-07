François Sauvadet réélu à la tête du Conseil départemental de la Côte-d'Or

L'UDI François Sauvadet est réélu président du Conseil départemental de la Côte-d'Or au premier tour de scrutin. C'est Martine Eap Dupin, présidente par intérim, de l'assemblée qui a annoncé les résultats, tandis que Billy Chrétien, binôme de Nathalie Koenders (PS), plus jeune conseiller élu assurait le secrétariat de séance.

Le discours du nouveau président

François Sauvadet, dans ses premiers mots de président, a de nouveau regretté les dysfonctionnements constatés durant la dernière élection. "Je serai le président de tous les Côte-d'Oriens" a également affirmé l'élu qui promet de lutter contre l'illectronisme dans le département.

François Sauvadet ne souhaite pas que les métropoles répondent seules "aux enjeux face auxquels nous sommes placés". Il promet également d'agir "pour un environnement favorable à la vie sur tout le territoire" et de placer l'humain au cœur de la politique départementale. Il place également la transition écologique au cœur de son action.

François Sauvadet a été élu avec 28 voix sur 46. L'autre candidat à la présidence Christophe Avena a recueilli 18 voix.

Christophe Avena salue l'élection de François Sauvadet et de tous les binômes tout en déplorant la gestion catastrophique de la propagande électorale, "le gouvernement devra en répondre" dit-il, par ailleurs le nouveau patron de l'opposition départementale déplore l'abstention record et assure de nouveau que la métropole ne veut pas assécher le département. Chacun doit être libre de vivre où il le veut. Il met aussi en garde François Sauvadet : "nous ferons attention à ce que les intérêts de tous les cantons soient assurés et pas seulement ceux de certains cantons" lui a t'il adressé.