François Tati part de loin, en tous les cas tôt, et annonce sa volonté de composer une liste visant à s’opposer à l’actuelle majorité municipale nationaliste. On est bien loin des municipales de 2014, où lors du second tour François Tati rejoignait la liste d’ouverture que conduisait Gilles Simeoni. Des élections municipales qui avaient marqué un point d’arrêt dans les 46 années de pouvoir incarné par la famille Zuccarelli.

Sur les ondes de France Bleu RCFM le président du mouvement corse démocrate, le MCD, le dit, une démarche d’ouverture au premier tour, et un regroupement au second tour y compris avec Jean Zuccarelli. Ce dernier a justement annoncé le week-end passé qu’il entendait être candidat à cette échéance de 2020.

J’irai même plus loin dit François Tati.

« Nous pouvons aussi élargir à d’autres sensibilités politiques, il y a des candidats de droite avec lesquels nous avons moyen de nous retrouver sur des éléments très importants » dit le candidat tout juste déclaré.

Décidément cette élection municipale bastiaise promet de promettre qu’elle se tienne en 2020, ou 2021 d’ailleurs, dans les rangs de l’opposition municipale on s’y prépare ouvertement.