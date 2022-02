François-Xavier Dugourd élu Vice-président de la Fédération Nationale des Offices Publics de l’Habitat

Voilà un titre de plus pour le Côte-d'Orien François-Xavier Dugourd. Déjà vice-président délégué du Conseil départemental et conseiller régional Bourgogne-Franche-Comté, et président du bailleur social Orvitis, l'élu devient aussi désormais vice président de la Fédération Nationale des Offices Publics de l’Habitat. Son élection a eu lieu ce mardi 15 février.

La Fédération Nationale des Offices Publics de l’Habitat, qu'est-ce que c'est ?

Cette fédération nationale regroupe 220 offices et représente 2,4 millions de logements en France. C'est une organisation professionnelle qui est un interlocuteur majeur des pouvoirs publics (Gouvernement, Assemblée Nationale, Sénat, Associations nationales d'élus, de locataires et de Fédérations d’entreprises) sur la question du logement, et en particulier du logement social.

Le Logement social concerne un Français sur deux

Le logement est le premier poste de dépense du budget des familles et il est au cœur des évolutions de la société : accueil des plus fragiles, accompagnement du vieillissement, pouvoir d'achat, transition énergétique, emploi, innovation, accession à la propriété.

Un Français sur deux vit ou a vécu en logement social et il peut être fondamental pour des couples qui démarrent dans la vie, des familles mono parentales, des étudiants, des « travailleurs de première ligne ».

Mais pour François-Xavier Dugourd, le logement est, malheureusement, "souvent oublié du débat public et il a été très malmené par le gouvernement depuis quelques années". Dans un communiqué annonçant son élection, le nouveau Vice-président affirme que dans les semaines qui viennent, "il compte porter fortement ces questions de l’habitat au plan national pour faire progresser ce dossier essentiel à la vie quotidienne de beaucoup de Français et pour de nombreux habitants de la circonscription."