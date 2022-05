François-Xavier Dugourd : "Notre ancrage territorial sera capital pour ces législatives"

Le parti Les Républicains de Côte-d'Or veut tourner la page de la défaite à la présidentielle : place donc aux législatives du mois de juin, pour tenter de reprendre la main sur la politique locale. Un combat qui sera mené entre autres par notre invité du jour, François-Xavier Dugourd.

France Bleu Bourgogne : Vous êtes le patron du parti LR en Côte d'Or, candidat dans la 1ere circonscription, et vous venez de lancer la campagne pour ces législatives. Vous êtes en ordre de marche pour ces législatives ?

En ordre de bataille (rires). Oui, c'est vrai, on connaît les candidats LR depuis déjà un petit moment. Il restait une petite inconnue sur la deuxième circonscription, sinon, sur les autres circonscriptions, ça a été fait depuis plusieurs semaines. Donc on est au travail, on est au contact des habitants pour faire valoir nos propositions, nos projets pour notre pays pour cette échéance qui est capitale puisqu'avec les élections présidentielles, on a choisi un homme et il faut respecter ce choix. Mais on n'a pas encore choisi de politique. La politique, c'est l'Assemblée nationale, c'est le Parlement qui va la mettre en œuvre à travers les réformes, à travers les lois qui vont être votées. Donc c'est capital et c'est là où ça se joue véritablement.

C'était important de se lancer au plus vite dans cette bataille des législatives pour oublier, tourner la page de la défaite. ?

Vous savez, dans une vie politique, il y a toujours des hauts et des bas, et on y est prêt. On y est préparé. Quand on croit, qu'on a des convictions, qu'on est convaincu des propositions et de notre ancrage territorial qui sera, je pense, capital dans ces élections législatives. C'est une continuité de l'action politique. Vous savez, il n'y a pas de début et de fins, c'est une continuité.

Mais ça a été compliqué de mettre tout le monde au diapason, sachant que certains sont tentés encore aujourd'hui de rejoindre la République en marche.

Je crois que ça a été beaucoup plus facile que dans d'autres formations politiques, apparemment.

De la gauche en ce moment. Mais là on parle de la droite, en l'occurrence.

Nous avons un programme, nous avons des candidats. Il y a eu une unanimité sur ces candidats à la commission d'investiture. Donc effectivement, nous sommes prêts à affronter cette échéance législative qui nous semble effectivement essentielle. Nous voulons vraiment proposer aux Français un équilibre des pouvoirs avec une Assemblée nationale qui soit courageuse, qui soit réformatrice, qui soit aussi constructive.

Ce rebond dans les urnes en local, vous comptez l'obtenir comment ? Sur le fond, qu'est ce qui fera la différence selon vous dans votre programme en Côte d'Or, le pouvoir d'achat ?

C'est évidemment le sujet numéro un. C'est beaucoup de Français qui aujourd'hui n'arrivent pas à boucler leurs fins de mois, c'est une évidence, mais c'est aussi la peur. C'est aussi voir la colère, voire la désespérance d'un certain nombre de Français par rapport à qui s'est exprimé, on l'a vu aux présidentielles avec les votes extrêmes ou l'abstention ou les votes nuls blancs. Donc il y a une colère très profonde à laquelle il faut qu'on réponde de manière très concrète par rapport à la vie quotidienne des gens. Aujourd'hui, ça passe par le contrat d'achat.

Justement, comment on ramène les gens aux urnes au mois de juin ?

Pour les convaincre, il faut que les choix qui vont être faits en matière d'impôts, en matière de réformes, en matière de retraites, en matière de santé, en matière d'éducation ou en matière de justice, de police. C'est là que ça va se jouer. Et pour les cinq ans, mais bien au delà, c'est la vie de notre pays qui est en jeu à travers ces élections législatives.

Vous êtes vous-même, on le disait, candidat sur la première circonscription de Côte d'Or, sans doute face à celui qui vous avait battu en 2010 à Didier Martin de La République en marche. Qu'est ce qui a changé depuis cinq ans pour espérer la victoire ?

Je rappelle qu'aux élections départementales, il y a un peu moins d'un an, il a fait 18 % sur mon canton. J'ai fait 42 % au premier tour. Voilà la différence et je pense que les gens vont pouvoir voir un bilan concrètement, ce qu'a fait le député. Moi, je propose aujourd'hui un député qui peut être un député qui travaille vraiment.

Il n'a pas travaillé selon vous Didier Martin ?

Il y a eu des choses de faites, mais disons que ce n'est pas extrêmement visible, on ne sait pas vraiment ce qu'il a apporté aux territoires. En tout cas, c'est ce que juge un certain nombre d'acteurs de ce territoire. Et puis, même à l'Assemblée nationale, on ne peut pas dire que son activité était débordante. Moi, je pense qu'il faut être un député qui vraiment soit au contact, qui associe les acteurs du territoire à la fabrication de la loi, mais aussi à l'évaluation des lois. Il y a vraiment un travail de terrain fondamental à faire.