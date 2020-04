François Zocchetto, maire de Laval : "Je suis à plus de 100% dans mes fonctions de maire"

Dans une situation en temps de crise, le rôle du maire est important. "Il est défini par les textes mais pas seulement", a dit François Zocchetto, maire de Laval et président de l'agglomération. "Dans ce type de situation, ce n'est pas inutile d'être un peu expérimenté et d'avoir eu six ans de gestion municipale derrière soi, car il faut savoir réagir, il faut savoir organiser. Il faut faire preuve d'une disponibilité totale. Je suis à plus de 100% dans mes fonctions de maire et de président d'agglo. Et il faut aussi savoir anticipé."

Tous les jours, en début d'après-midi, le maire organise une visio-conférence pour réunir la cellule de crise avec les différents responsables de la ville et de l'agglomération. Le bureau municipal, lui, se réunit deux fois par semaine. Enfin, le Plan communal de sauvegarde de la ville a été mis en place.

Beaucoup de décisions ont été reprises, en voici quelques-unes.

Les agents de la ville

Concernant la situation des 1700 agents de la ville et de l'agglomération lavalloise, environ 500 d'entre eux sont à leur poste physiquement. Cela concerne, par exemple, les agents du Centre communal d'action sociale (CCAS), le service des eaux, le service des déchets ou encore la police municipale.

Le service de l'état civil fonctionne toujours pour enregistrer les naissances et les décès. En revanche, plus un seul mariage n'est célébré (six ont déjà été reportés).

Pas de changement dans le service des collectes de déchets. Les déchetteries ont été fermées et les bennes à déchets verts enlevées.

Les sites publics de la ville de Laval ont tous été fermés. Les cimetières également sont interdits d'accès. Pour ce dimanche, jour de fête des Rameaux, les fleuristes seront autorisés à fleurir les tombes de leurs clients.

La cuisine centrale, elle, fonctionne toujours mais à un rythme moins élevé en raison de la fermeture des écoles. Le service de portage de repas à domicile est bien sûr maintenu.

La ville de Laval a ouvert deux unités d'accueil pour les enfants des personnels soignants. Environ 40 enfants (3-16 ans) par semaine accueillis sur le site de l'école Charles-Perrault dans le quartier des Fourches. Et une trentaine d'enfants de 0 à 3 ans à la crèche l'Ile aux épices, pas très loin du centre hospitalier.

Chantiers, marchés, subventions...

Les chantiers de la ville de Laval et l'agglomération lavalloise ont tous été mis à l'arrêt. Par ailleurs, les élus ont décidé de reporter d'une année la nouvelle tranche de travaux de réfection de la rue de Bretagne afin de ne pas pénaliser les riverains. Ces travaux devaient démarrer début mai.

La municipalité a décidé de maintenir son soutien aux associations (sociales, culturelles et sportives). Même si des événements ont du être annulés, les associations recevront leur subvention. "C'est un engagement fort" a expliqué François Zocchetto.

Concernant les marchés, il n'y aura pas de dérogation préfectorale à Laval a bien précisé le maire, François Zocchetto. Mais des solutions alternatives ont été trouvées pour aider les producteurs locaux à vendre leur marchandise.

La situation sanitaire dans les Ehpad et au sein des services de la ville

Selon le maire, aucun agent de la ville n'a été détecté positif au Covid-19. Il y a une dizaine de suspicions, avec des agents qui ont donc été placés en quarantaine. Dans les Ehpad gérés par la ville, il n'y a pas de cas a dit François Zocchetto.

Depuis le début de la crise, ce sont sept personnes qui sont décédées du Covid-19 sur la commune de Laval (Centre hospitalier et Polyclinique, mais aucun en Ehpad).