François Zocchetto renonce aux prochaines municipales à Laval

Laval, France

François Zocchetto annonce aux Lavallois et Lavalloises ce lundi 2 décembre, dans un post Facebook, qu'il ne se présentera pas aux prochaines municipales à Laval.

Depuis quelques semaines, il est au coeur d'une affaire de violences sexistes et sexuelles. Le maire de Laval est mis en cause par une ancienne conseillère ministérielle. François Zocchetto parle "d'attaques très violentes".

"Tout ceci m'a beaucoup atteint et a dévasté ma famille. Dans ces conditions et pour que la campagne électorale des municipales puisse se dérouler dignement et sereinement, je préfère ne pas me représenter", poursuit-il dans sa vidéo.