Françoise Béziat démissionne de son mandat de première adjointe de la ville d'Ussel

Ussel, France

Françoise Béziat préfère partir plutôt que d'entrer en guerre ouverte avec le maire Christophe Arfeuillère, avec qui pourtant elle avait réussi en 2014 à ravir la municipalité à la socialiste Martine Leclerc. Mais aujourd'hui "tout est partie en vrille" dit-elle. Même si elle a été en accord avec le maire pour 80 % des dossiers de la commune, elle indique clairement ses divergences pour trois ou quatre gros dossiers. Et de citer la gestion par le maire de la délinquance qui a perturbé la commune durant ces presque deux dernières années, la gestion de l'installation des grandes surfaces, le regroupement des écoles.

Comme Martine Leclerc

Françoise Béziat reproche également à Christophe Arfeuillère son manque de communication avec elle et ses autres adjoints. "Quant je lui parle (des problèmes, NDLR) il me dit : non non, tout va bien, Ussel baigne dans la béatitude". Une incompréhension pour elle : "On a un hôpital qui est en grande difficulté, on a un centre-ville qui se meure. Ce qu'on reprochait à Martine Leclerc". Et de rappeler la dure bataille qu'elle a menée sur ces sujets contre l'ancien maire. "Et maintenant je me retrouve à reprocher à Christophe Arfeuillère ce que l'on reprochait à Martine Leclerc quand on a fait notre campagne électorale".