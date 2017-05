Françoise Cartron : "J'ai donné une écharpe à Emmanuel Macron"

La sénatrice de Gironde François Cartron était présente lors de la cérémonie de la passation des pouvoirs au nouveau président Emmanuel Macron. En tant que vice-présidente du Sénat, elle faisait partie des invités à l'Elysée. Et a pu lui transmettre le cadeau, symbolique, d'une chef d'entreprise.

France Bleu Gironde : Qu’avez vous pensé de cette cérémonie ?

Françoise Cartron : J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gravité. Cela s'explique aussi par le fait que c'est une cérémonie où tout est réglé comme du papier à musique. La proclamation officielle des résultats par Laurent Fabius était extrêmement émouvante, tout comme le discours d'Emmanuel Macron. Parce qu'il sent le poids de la fonction. Et aussi parce qu'il a à cœur de réconcilier le pays, qu'il a conscience de la fracture qui le divise.

Justement, quelle impression vous a laissée le discours en lui même ?

Je l'ai trouvé très équilibré. On n'a pas vu sa joie transparaître. Il a montré beaucoup de retenue, à cause de l'enjeu de la tâche qui l'attend. Et je trouve très significatif qu'il se soit ensuite rendu au chevet des soldats blessés à l'hôpital militaire de Bercy. C'est dans la tonalité de son discours. Il a pleinement conscience de la souffrance et du malheur de beaucoup de nos concitoyens, et il se montre attentif.

Vous qui étiez à quelques mètres de lui, vous avez pu lui parler ?

J'avais cet objectif. Quand je suis arrivé, je ne savais pas si pourrais... Parce que vendredi, une chef d'entreprise de la maison Petrusse à Langon a voulu que je lui offre un cadeau. Il s'agit d'une écharpe qu'elle a crée elle-même sur le thème de la justice. Une écharpe dans des tons gris/noirs, avec des motifs géométriques qui reprennent la forme de l'hémicycle de l'Assemblée. Et, au milieu, des symboles de la justice, comme la balance par exemple. Elle l'a fait pour lui dire de placer son quinquennat sous le règne de la justice et de l'équité. Je lui ai offert quand il m'a salué, c'était un vrai moment de partage. Et j'en garderai un souvenir impérissable.

Beaucoup de nos concitoyens ont un sentiment d'injustice

Que lui avez-vous dit ?

Que ce présent venait d'une entreprise installée dans le milieu rural. Et que cette entreprise est une fierté parce qu'elle produit des produits d'excellence. Et je lui ai dit que dans nos territoires ruraux girondins, nous fabriquons des produits d'excellence. Et que cette écharpe est symbolique , parce qu'elle parle de justice, et que c'est ce que réclament nos citoyens. Beaucoup ont un sentiment d'injustice, surtout en milieu rural. Ils se sentent délaissés, sentent qu'ils n'ont pas les mêmes chances que les autres. Si la justice peut guider tous ses choix durant le quinquennat, ce sera une bonne chose.