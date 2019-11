Françoise Dumas : de nombreux soldats gardois participent activement à des opérations extérieures !

Treize militaires français ont été tués au Mali. Ils ont trouvé la mort ce lundi dans la collision accidentelle de deux hélicoptères lors d'une opération de combat contre des jihadistes. Les soldats venaient de saint Christol d'Albion dans le Vaucluse, mais aussi de Pau , Gap, et Varces près de Grenoble.

La députée LaRem du Gard Françoise Dumas, qui préside la commission de la défense à l'Assemblée Nationale, salue pour sa part " le courage et le dévouement de nos soldats" . Des décès qui selon la députée doivent toucher l'ensemble des gardois car beaucoup de nos militaires ici sont engagés sur ces terrains de lutte contre le jihadisme.

"Il faut que nous gardois soyons à leurs cotés, en étant conscients que près de chez nous, des hommes et des femmes s'entraînent pour aller combattre un ennemi invisible, diffus, contre une idéologie, le djihadisme, le terrorisme, qui pourraient si on ne les combattait pas nous attaquer sur notre territoire"

Une cérémonie d'hommage national présidée par le président Emmanuel Macron, aura lieu aux Invalides lundi. Françoise Dumas sera à cette occasion l'invitée de France Bleu Gard Lozère à 7H50.

L'opération Barkhane est engagée dans une mission de combat contre des jihadistes, dans un contexte de forte insécurité au Sahel. Il s'agit du plus lourd bilan humain essuyé par les militaires français depuis le début de leur déploiement au Sahel en 2013, et l'une des plus grandes pertes de l'armée française depuis l'attentat du Drakkar au Liban en 1983, qui avait fait 58 morts.