Françoise Dumas demande l'aide de l'État pour les agriculteurs face au manque d'eau douce en Camargue

Françoise Dumas, la députée (La république en Marche) du Gard, vient de saisir Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture. Elle l'alerte sur la situation de la Camargue : "Aujourd’hui, la Camargue, ses agriculteurs et éleveurs, sont à nouveau en proie à un cruel manque d’eau douce. Diverses activités agricoles sont d’ores et déjà menacées, et avec elles, la richesse du sol et tout l’écosystème spécifique à la Camargue. En plus d'être vitales pour son économie, les filières agricoles et d'élevage sont au cœur de ses cultures et traditions et contribuent à son rayonnement." Elle réclame un plan d’accompagnement.

"Les riziculteurs ont perdu plusieurs milliers d’hectares depuis une dizaine d’années, souligne la députée. L’ambition est de garantir une surface stabilisée à 15.000-16.000 hectares. Ils doivent aussi s’adapter à l'évolution de la réglementation de l'usage des produits phytosanitaires. Ce cumul rend le défi de la transition agro-écologique particulièrement périlleux".

Par ailleurs, "les vignerons présents dans l’estuaire du Rhône ont perdu plusieurs centaines d’hectares à cause de la salinisation des sols. Quant aux éleveurs de taureaux et de chevaux, qui représentent 64 manades entretenant 11.000 hectares de terres, leur viabilité est indissociable des activités culturelles, sportives et touristiques. L’eau étant aussi pour eux un préalable indispensable."