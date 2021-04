Françoise Dumas "favorable au maintien des élections en juin"

Les députés de droite comme de gauche prennent acte du maintien des élections régionales et départementales en juin mais réclament "garanties" et "feuille de route" du gouvernement pour la bonne tenue de la campagne électorale, avant le débat devant l'Assemblée nationale ce mardi. Dans le Gard, la députée Françoise Dumas souligne notamment que les "signaux d’alerte lancés par certains des maires de la circonscription (dont Juan Martinez à Bellegarde) et au-delà, doivent être non seulement entendus mais aussi pris en compte."

Invités à dire si les conditions préconisées par le conseil scientifique leur semblaient réunies pourtenir les deux scrutins prévus les 13 et 20 juin, 56% des maires ont ainsi répondu "oui", 40% "non" et 4% n'ont pas répondu à la question posée, selon le ministère de l'Intérieur. Dans le Gard, les maires ont voté oui à 57% (oui pour 163 maires sur les 288 qui ont participé à la consultation dans le département) et non à 38% (soit 108 maires qui estiment que les conditions sanitaires ne sont pas réunies). En Lozère, oui à 48% et non à 48%.

"Le débat, y compris les inquiétudes, sont parfaitement légitimes, et c’est pourquoi j’en appelle à l’unité pour y répondre. Je voterai par conséquent favorablement au maintien des élections en juin." Françoise Dumas, députée du Gard, Présidente de la commission de la Défense nationale et des forces armées

Françoise Dumas précise encore : "Je plaide en effet pour un « cahier des charges » réaliste, cohérent et adapté aux situations locales qui sont loin d’être uniformes - notamment en termes de moyens - entre les communes. L’autre impératif est de ménager des conditions équilibrées de campagne, ni trop restrictives, ni trop permissives"