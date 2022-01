Françoise Dumas salue la "pleine reconnaissance des drames qui ont touché le destin des rapatriés d’Algérie"

La députée du Gard Françoise Dumas salue, ce mercredi, le discours d'Emmanuel Macron sur les rapatriés d'Algérie. Le chef de l'Etat a exprimé "la reconnaissance" de la France envers les rapatriés d'Algérie et reconnu deux "massacres".

Emmanuel Macron poursuit ses efforts pour "apaiser" les mémoires de la guerre d'Algérie avec un geste fort adressé aux pieds-noirs mercredi, à l'approche du 60e anniversaire de la fin de ce conflit qui continue à diviser les Français. Dans un discours à l'Elysée, le chef de l'Etat a exprimé "la reconnaissance" de la France envers les rapatriés d'Algérie et reconnu deux "massacres" qui se sont produits après la signature des accords d'Evian du 19 mars 1962. "Reconnaître la vérité, toute la vérité de notre Histoire à tous, pour avancer ensemble. C’est avec gravité que j’ai assisté à la Rencontre du Président de la République avec les associations de rapatriés", écrit Françoise Dumas, députée du Gard.

Il a ainsi qualifié d'"impardonnable pour la République" la fusillade de la rue d'Isly à Alger, dans laquelle des dizaines de partisans de l'Algérie française furent tués par l'armée le 26 mars de cette année-là.

"Ce jour-là, les soldats français déployés à contre emploi, mal commandés, ont tiré sur des Français (...) Ce jour-là ce fut un massacre" Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a ajouté que "60 ans après" ce "drame passé sous silence", "la France reconnaît cette tragédie". Il a précisé que "toutes les archives françaises sur cette tragédie pourront être consultées et étudiées librement".

"Je salue sa pleine reconnaissance des drames qui ont touché le destin des rapatriés d’Algérie. Des drames encore vifs dans leurs mémoires et dans celles de leurs enfants et petits enfants qui malgré l’épreuve ont gardé un amour indéfectible pour la France." Francoise Dumas

"C’est une page tragique de notre récit, de notre destin à tous, et pourtant la République ne s’était pas encore prononcée sur elle. Désormais, grâce à son Président, la République a parlé : leur tragédie est reconnue, précise Françoise Dumas. Et notamment les deux points culminants de l’engrenage mortifère de la guerre civile. La fusillade de la rue d’Isly à Alger en 1962, qui demeure un « massacre impardonnable pour la République », d’une part. Le massacre d’Oran, d’autre part, qui doit lui aussi être regardé en face et reconnu."