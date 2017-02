Haute-Garonne : dernière séance à l'Assemblée pour les députés qui ne se représentent pas

Pour les députés qui ont décidé de ne pas se représenter en juin, c'est cette semaine qu'ils disent adieu à l'Assemblée Nationale pour cause de campagne électorale. Les haut-garonnais Françoise Imbert et Patrick Lemasle sont sont confiés sur leurs souvenirs, bons et mauvais. Interviews a-politiques.

C'est la dernière séance au Palais-Bourbon pour deux des treize députés de Haute-Garonne : les socialistes Patrick Lemasle et Françoise Imbert raccrochent les crampons. Après vingt années au Palais-Bourbon tous deux, ils ne brigueront pas un nouveau mandat aux élections législatives en juin prochain (11 et 18). S'ajoute aussi, parmi les députés qui ne se représentent pas, Carole Delga qui se consacre pleinement à la Région qu'elle préside, elle avait d'ailleurs sollicité son suppléant Joël Aviragnet en juillet 2014 avant de reprendre son siège. Lui se présentera dans le Comminges en juin.

Françoise Imbert "Je me suis régalée"

Françoise Imbert a accepté de se dévoiler, dans un entretien plus intime que politique. À 69 ans, après trois mandats pour la 5ème circonscription (Nord-Toulousain et Frontonnais), l'ancienne directrice de cabinet d'Alex Raymond député-maire emblématique de Colomiers (1966-2001) dit adieu à la politique, non sans un pincement au cœur.

Bénédicte Dupont : Vous vous asseyez dans votre siège de député pour la toute dernière fois cette semaine ?

Françoise Imbert : " Oui ce mardi soir, le siège numéro 231. J'ai un moment d'émotion. J'ai été très émue en 1997 quand j'ai été élue après une campagne très difficile. Mais là, j'ai un pincement au cœur. C'est une décision personnel, au bout de vingt ans, il faut savoir s'arrêter. Mais tout de même, on ne retrouve plus ses collègues, cela fait quelque chose même si ce mandat a été difficile. Il faut que je me mette dans la tête que je m'arrête, mais dans ma circonscription, je reste en fonction jusqu'au 20 juin.

Vous parlez de 1997 comme d'un moment difficile....

J'ai annoncé ma candidature cette année-là. À l'époque, il y avait très peu de femmes élues et j'ai reçu beaucoup de remarques négatives de la part des hommes car j'allais prendre leur place. Lionel Jospin (NDLR : alors premier secrétaire du PS) avait réservé des circonscriptions aux femmes, notamment la mienne, la 5ème de Haute-Garonne. Et il y a eu beaucoup de réticences, comme quoi je ne serai pas capable, pas à la hauteur. Ce fut un moment très difficile. (NDLR : Françoise Imbert enlève pourtant la circonscription à l'élu sortant RPR de l'époque Grégoire Carneiro)

J'ai été victime de misogynie au début de mon mandat, c'est rien de le dire.

Vingt ans après, cette discrimination s'est estompée ?

Oui les nouvelles générations ont compris que les femmes avaient leur place en politique. Le travail de la délégation aux droits des femmes y est pour beaucoup aussi. On n'a pas besoin de démontrer qu'on est capables autant que les hommes, mais les femmes méritent autant de place que les hommes.

La députée toulousaine a noué de véritables amitiés avec des parlementaires du camp adverse. - Françoise Imbert

Vous débarquez dans cet hémicycle parisien. En tant qu'élu de province, cela s'est bien passé ? Avez-vous noué des amitiés ?

C'est le côté positif : les relations humaines que j'ai établi avec mes amis politiques comme ceux de l'opposition. On parle beaucoup des différences entre la droite et la gauche. mais on ne parle jamais des textes votés à l'unanimité. Souvent nous sommes d'accord ! Et des liens se tissent dans les travaux en commission, beaucoup. Je garde de bons souvenirs avec des collègues de droite, ils me reçoivent dans leur circonscription. Alors qu'en politique, l'amitié se compte sur les doigts d'une main. Les liens avec les élus locaux sont aussi un point positif que je retiens.

J'ai noué de vraies amitiés avec des collègues de droite !

Vingt ans à faire les aller-retours entre Paris et Toulouse... Franchement, c'était fatigant cette vie de député ?

Oh non, je vous le dis sincèrement, j'ai été passionnée ! Je baigne dans la politique depuis très longtemps, j'ai travaillé aux côtés d'Alex Raymond, ancien député-maire de Colomiers et président de la région Midi-Pyrénées (NDLR décédé en 2008). J'ai toujours assumé son secrétariat politique. C'est une passion alimentée par les relations humaines.

Maintenant place à mes petits-enfants... et au ski de fond !

Vous faîtes une croix sur la politique, vraiment ?

Je tourne la page. Je mène mon mandat jusqu'au 20 juin et après, terminé. J'ai des petits-enfants qui se plaignent de ne pas me voir souvent. Mon mari est fatigué de me voir faire ma valise le lundi soir et rentrer le mercredi soir et le jeudi. Je veux protéger ma famille et m'occuper de moi, prendre du plaisir car ce métier de député est vraiment chronophage, les réunions le soir, le week-end. Je ne regrette rien, je me suis régalée. Mais je ne retournerai renouer avec mes anciennes passions qu'étaient le tennis et le ski. Je vais me remettre au ski de fond !"

Dans la 5ème circonscription de Haute-Garonne, devraient s'affronter en juin prochain entre autres : pour le PS la conseillère départementale Sandrine Floureusses, à droite un élu UDI, probablement le maire de Villemur Jean-Marc Dumoulin; et le FN pourrait investir son leader départemental Julien Léonardelli.

Quant à Patrick Lemasle, 65 ans, il conserve ses fonctions locales dans le Volvestre où il est à la fois maire de Montesquieu, président de la communauté de communes du Volvestre, et conseiller général.