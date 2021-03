Françoise Laurent-Perrigot : "Une atteinte d’une extrême gravité à l’exercice même de la démocratie locale"

Dans un communiqué, ce jeudi après-midi, la présidente du Conseil départemental du Gard, Françoise Laurent-Perrigot, dénonce une "atteinte d’une extrême gravité à l’exercice même de la démocratie locale", après l'intrusion des militants d'Action Française dans l'hémicycle du Conseil régional d'Occitanie. Elle assure condamner "avec la plus grande fermeté l’intrusion violente et les dégradations perpétrées par le groupuscule d’extrême droite L’Action Française" .

"Ces individus ont ainsi voulu imposer à une assemblée démocratiquement élue, l’outrance, le coup de force et la violence." Françoise Laurent-Perrigot

La présidente du Département du Gard appelle par ailleurs les élus et la population gardoise "à la vigilance et à la mobilisation face à ce type d’agissements anti-démocratiques qui au-delà des poursuites judiciaires qui s’imposent doivent être condamnés moralement et politiquement".