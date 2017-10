Françoise Nyssen à Marseille sur le site antique de la Corderie

La ministre de la Culture doit rencontrer le Comité d'Intérêt de quartier de la Corderie, à Marseille. Ces riverains réclament toujours le classement intégral du site où une carrière antique a été découverte. Vinci a suspendu son projet immobilier.

Elle est arrivée vers 8h ce samedi matin. La visite de Françoise Nyssen sur le site de la Corderie n'a duré qu'une dizaine de minutes. La ministre de la Culture a pu voir pour la première fois cette ancienne carrière grecque (du VIe siècle avant J.C) où un immeuble devait être construit.

Plus tard dans la matinée, elle doit rencontrer à la préfecture trois membres du CIQ (Comité d'Intérêt de quartier) et Michel Bats, archéologue et directeur de recherche honoraire au CNRS qui réclament toujours le classement intégral du site.

Le 25 septembre dernier, le groupe Vinci Immobilier a annoncé la suspension des travaux.