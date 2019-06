Françoise Nyssen : "Je n'ai pas d'ambition municipale à Arles, mais une ambition pour la municipalité"

La directrice des éditions Actes Sud et ancienne ministre de la Culture, qui publie "Plaisir et nécessité" (Stock) dans lequel elle revient sur ses 17 mois comme ministre de la Culture, affirme qu'elle ne souhaite pas briguer de mandat à Arles.

Arles, France

Invitée de France Bleu Provence matin, Françoise Nyssen, qui publie un livre "Plaisir et nécessité" (Stock) sur les 17 mois qu'elle a passés rue de Valois, a affirmé "ne pas avoir d'ambition municipale à Arles, mais une ambition pour la municipalité". "Quand on s'occupe de la vie culturelle, qu'on a la chance d'avoir créé une école (le Domaine du Possible), on travaille avec les citoyens de cette ville. De cela, je ne me désintéresserai jamais" a expliqué Françoise Nyssen qui a qualifié son passage au ministère de la Culture comme "une expérience rare et riche que je n'avais jamais imaginée" et qui est fière d'avoir porté la pratique artistique à l'école :"une façon de donner la possibilité aux jeunes de s'éveiller au sensible".

Travaux non déclarés : "Une histoire qui n'a pas de suite"

L'ancienne ministre de la Culture est également revenue sur l'enquête préliminaire ouverte en 2018 pour déterminer si des travaux d'agrandissement chez Actes Sud ont été faits avec ou sans autorisation. "Dans la maison d'édition à Arles, c'est un non-sujet. Tout était sans-souci" a-t-elle affirmé. "À Paris, effectivement, quand on est rentré dans les bureaux , il y avait des mezzanines pour organiser le travail dans de bonnes conditions. D'autres mezzanines démontables ont été faites. C'est vrai que personne ne savait qu'il fallait demander l'avis des architectes des Bâtiments de France. Personne n'est au-dessus de la loi. Tout ce qu'il y a à régulariser le sera. C'est une histoire qui n'a pas de suite".

Un stage pour devenir ministre

La responsable des éditions Actes Sud à Arles a par ailleurs défendu l'idée d'un stage "accéléré" pour devenir ministre. Elle raconte comment Emmanuel Macron l'a appelé un lundi, avant un déplacement à Paris le mardi et une nomination le mercredi. "Le tempo et le rythme étaient assez incroyables. J'ai d'abord dit non. Je n'ai pas de préparation. Je me suis demandé si je pouvais faire une chose pareille" avant d'"être gagnée par cette entreprise formidable".

"La culture n'était pas un sujet majeur pour Matignon" (Françoise Nyssen)

Françoise Nyssen est revenue sur les conditions de son départ du ministère de la Culture et a égratigné Edouard Philippe. "Il y avait un remaniement en vue des élections européennes" a-t-elle expliqué. "Le fait d'être ministre ne vous rend pas propriétaire de ce poste. D'ailleurs, dans les ministères, on dit que les ministres changent et que l'administration reste. Ce qui est important, c'est que la politique soit suivie" a-t-elle poursuivi.

Françoise Nyssen a affirmé qu'elle n'avait pas vécu son départ "comme une éviction, mais comme un arrêt d'un certain nombre de choses qu'on était en train de faire". "_C'était pas le bon momen_t" a-t-elle concédé avant de regretter, "je trouve dommage qu'à Matignon, la culture ne paraissait pas un sujet majeur".

La réforme de l'audiovisuel public

Alors que la direction de Radio France a annoncé un plan de transformation qui prévoit de supprimer entre 270 et 390 postes sur 4.600 salariés d'ici 2022, l'ancienne ministre de la Culture qui a porté la réforme de l'audiovisuel public a réagi : "c'est toujours triste, un moment presque d'angoisse, mais le monde évolue et les usages évoluent. C'est certain qu'il faut s'adapter, qu'il faut garder la ligne d'une qualité et du service public. Il faut penser en permanence pourquoi il y a un service public de l'audiovisuel et de la radio : la formation, la transmission du savoir, la proximité. Ces questions doivent d'abord être au centre" a-t-elle conclu.