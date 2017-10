Françoise Nyssen sur le Nouveau Théâtre Beaulieu : "Ma présence ici, c'est un signe" du soutien de l'Etat

La Ministre de la Culture était à Saint-Etienne ce lundi, pour inaugurer la nouvelle Comédie. Françoise Nyssen a aussi visité la Comète (ancienne Comédie), ainsi que le centre social de Beaulieu, un moment fort : elle a promis aux habitués du centre social que leur théâtre serait reconstruit.

La visite de la Ministre de la Culture à Saint-Etienne était placé sous le signe de la décentralisation, cette politique qui vise à donner accès à la culture à tous, partout en France. En visitant dans la même journée le centre social de Beaulieu, la Comète (ancienne Comédie), et en inaugurant la nouvelle Comédie de la plaine Achille, centre dramatique national, Françoise Nyssen a pu voir dans une ville de taille moyenne se mélanger plusieurs structures théâtrales. Un mélange qu'elle juge "extraordinaire".

Le moment le plus fort de ce passage à Saint-Etienne ne s'est pas trouvé directement dans le circuit officiel, mais plutôt dans une rencontre pendant la visite de la MJC du Nouveau Théâtre Beaulieu, incendié en juin dernier. Un groupe de mères de famille du quartier s'est avancé. Elles ont déclamé, ensemble, un poème de Victor Hugo, qu'elles avaient déjà donné sur la scène du Théâtre Beaulieu, avant l'incendie. Alors l'échange qui a suivi avec Françoise Nyssen a été fort, on sentait dans la voix de ces femmes l'émotion de pouvoir parler à la Ministre de ce lieu qui leur apporte tant : "Nos parents y étaient, nous on veut reprendre la suite, on veut continuer !" ont-elles lancé. La ministre a répondu que sa présence était un signe, une promesse même de la reconstruction du théâtre. Alors ces femmes, qui ont découvert le théâtre grâce à Beaulieu, y croient un peu plus fort.

Un soutien moral plutôt que financier pour le moment

Mais ce soutien reste de l'ordre moral. A la question : "ce soutien pourraît-être d'ordre financier ?" Françoise Nyssen répond : "Ecoutez, le s soutiens sont bien sûr ... alors ... c'est drôle parce qu'on me parle toujours de sous." Le sujet est difficile à éviter : reconstruire le Nouveau Théâtre Beaulieu demanderait un budget conséquent, mais pas encore chiffré du côté de la mairie. Marc Chassaubene est adjoint à la culture à la mairie de Saint-Etienne : "Aujourd'hui la Ministre a pris une décision forte en confirmant cette reconstruction, encore faut-il qu'elle soit réalisable au point de vue financier. On parle souvent de plusieurs millions d'euros, c'est aujourd'hui compliqué de dire, même à quelle ampleur il faut reconstruire ou pas."

La visite de la Ministre de la culture a donné des espoirs aux habitants du quartier, ais tant que la question financière est en suspens, difficile de savoir s'ils pourront revoir les planches de leur théâtre. Et l'attente risque d'être longue puisque la police et les assurances n'ont pas terminé leur expertise des dégâts.