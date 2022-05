"Fraude massive" lors de la finale de Ligue des champions: "Il faut des preuves" pour le sénateur Michel Savin

Après les incidents au stade de France samedi, l'opposition réclame des réponses, et émet quelques doutes sur les explications données par Gérals Darmanin, qui dénonce une "fraude massive aux faux billets". "Il faut qu'il amène des preuves", estime le sénateur LR Michel Savin, président du groupe d'études pratiques sportives et grands événements sportifs. Il réclame l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire.

France Bleu Isère : Vous demandez la création d'une commission d'enquête parlementaire. Cela veut dire que vous ne croyez pas les explications de Gérald Darmanin ?

Michel Savin : On veut surtout lui poser des questions, ainsi qu'à la ministre des Sports sur les raisons et les causes de ce qu'il s'est passé samedi soir au Stade de France. Notre pays a été la risée du monde entier, 400 millions de téléspectateurs ont vu ce qui s'est passé aux entrées ou sur le parvis du stade. Quelles sont les raisons de cet échec ? Et puis surtout, il faut travailler sur les propositions. Gérald Darmanin, depuis 48h, essaye d'expliquer que la seule raison était une fraude massive et industrielle de faux billets. Seul lui en parle, il évoque 30 à 40.000 supporters avec des faux billets. Tous les autres reportages français et internationaux sur le sujet n'évoquent pas ces 30 à 40.000 personnes. Donc, voilà toutes les questions qu'on veut poser à Gérald Darmanin qui, je pense aujourd'hui, avance des choses sur lesquelles il faut qu'il amène des preuves.

Les Anglais font part tout de même de leur stupéfaction face aux méthodes de la police française avec beaucoup de gaz lacrymogène utilisé. On le voit aussi depuis deux ou trois ans : c'est compliqué de manifester en France. Est-ce que ça aussi, ce doit être sur la table ?

Vous avez tout à fait raison. Il y a deux problèmes sur lesquels il faut qu'on puisse débattre. D'abord, il y a le problème de la gestion des grands événements sportifs. La France organise l'année prochaine la Coupe du monde de rugby et puis en 2024 les Jeux Olympiques et Paralympiques. Comment gérer et organiser ces grandes manifestations sportives qui accueillent des milliers et des centaines de milliers de spectateurs ? Comment on gère l'accueil, les entrées, la gestion et la sécurité dans les stades ? Parce samedi, nous avons vu sur les images des personnes pénétrer dans le stade, escalader les grilles avec des sacs à dos qui pouvaient contenir des engins ou des armes. On a entendu que certains avaient des cutters...

Cela vous inquiète, à deux ans des Jeux Olympiques ?

Oui. C'est bien pour ça qu'il faut qu'on puisse travailler et corriger tous les défaillances qu'on a connues ce week-end. Et puis le deuxième phénomène que vous avez rappelé, à juste titre, c'est le fait que depuis quelques années se greffent sur les manifestations des groupes de jeunes des banlieues qui viennent profiter de ces événements pour détrousser, voler, agresser des personnes qui viennent participer à une fête. Donc tout cela est condamnable. Il faut que cela cesse et il faut qu'il y ait des condamnations qui soient fortes.

Certaines associations de supporters vous critiquent également vous, Michel Savin. Vous avez porté la loi Sport au Sénat, vous en étiez le rapporteur. Les associations estiment que vous avez balayé d'un revers de main tous les amendements qui permettaient d'améliorer la sécurité et l'encadrement des supporters. Qu'est-ce-que vous leur répondez ?

Ecoutez, le Sénat a fait des propositions dans le cadre de ce texte de loi, qui n'ont pas été reprises par la majorité actuelle, par la République en Marche. Nous avions proposé par exemple que les fichiers d'interdits de stade puissent comprendre les photos des personnes. Nous avions fait aussi des propositions sur le fait de mieux contrôler les entrées pour éviter que les personnes rentrent avec des fumigènes ou des fusées. J'entends bien que les supporters souhaitent continuer à avoir ce type de dispositif pour continuer à faire la fête, mais on a encore vu dimanche soir à Saint-Etienne que ça pouvait être dangereux.

Nous avons aussi fait des propositions sur le contrôle des caméras et surtout qu'il y ait des sanctions beaucoup plus lourdes et pas collectives. Et ça je crois que ça, ça répond aussi à la demande des supporters. Ça ne sert à rien de fermer des tribunes et d'interdire de déplacement des supporters alors que ce ne sont que quelques individus qu'on doit cibler, qu'on doit condamner fermement.