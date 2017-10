Frédéric Aguilera est le nouveau maire de Vichy

Frédéric Aguilera succède à Claude Malhuret. Il a été élu sans surprise maire de Vichy ce vendredi soir. Une élection qui entraîne une réorganisation des postes d'adjoints.

Frédéric Aguilera est le sixième maire de Vichy depuis la fin de la seconde guerre mondiale. C'est un jeune maire, il a 42 ans mais tout de même trois ans de plus que Claude Malhuret lorsque celui-ci était entré en fonction en 1989. 28 ans plus tard, sa succession se fait en douceur. Même si le maire sortant n'a pas voulu désigner officiellement un dauphin, son choix ne faisait pas de doute et a été suivi sans difficulté par la majorité municipale.

Frédéric Aguilera était jusqu'à présent troisième adjoint mais aussi premier vice-président du Conseil Départemental de l'Allier. Son élection dans le fauteuil de maire oblige à revoir les postes d'adjoints. Gabriel Maquin, le premier adjoint de Claude Malhuret, passe 4eme adjoint pour faire la place aux femmes. Les trois premières adjointes sont toutes des femmes, en particulier la nouvelle première adjointe, Charlotte Benoit, également conseillère régionale, qui garde ses attributions à la culture.

Maintenant que le nouveau maire est en place, il faut encore élire le nouveau président de Vichy Communauté. Les délégués des 23 communes doivent se retrouver ce samedi matin pour choisir le successeur de Claude Malhuret. Une réunion qui devrait être très longue puisqu'il faudra aussi renommer les vice-présidents mais aussi les représentants de l'agglomération dans les différentes instances où ils sont présents.