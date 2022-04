Présidentielle : "Nous on ne veut pas emmerder les musulmans" dit le RN albigeois Frédéric Cabrolier

Frédéric Cabrolier, chef de l'opposition Rassemblement national au conseil municipal d'Albi est l'invité de France Bleu Occitanie pour décrypter le programme à onze jours du deuxième tour.

Quels sont les électeurs que vous essayez de convaincre de voter Marine Le Pen au second tour ?

Frédéric Cabrolier : Nous allons tenter de convaincre tous les Français, au-delà des partis. Je crois que les gens aujourd'hui sont matures et choisiront en leur âme et conscience. Les consignes d'appareil importent peu aujourd'hui.

Vous arrivez à croire, par exemple, qu'un électeur de Jean-Luc Mélenchon vote pour Marine Le Pen le 24 avril ?

Je crois qu’on est sur une ligne beaucoup plus sociale qu'Emmanuel Macron. On veut garder notre système de protection sociale. En luttant contre la fraude ; en appliquant la préférence nationale dans certains domaines. On demandera d'ailleurs, par exemple, aux étrangers, quand ils touchent certaines aides sociales comme le RSA d'avoir travaillé pendant cinq années à temps plein.

C'est une mesure sociétale ça ?

Oui, cela s'appelle la priorité nationale. Aujourd'hui, notre système social est menacé parce qu'il est ouvert au monde entier. Si on veut le maintenir, et on veut le maintenir, contrairement à monsieur Macron qui, lui, par exemple à la retraite, de décaler l'âge de départ à 65 ans. Vous le savez, pour nous : c'est 60 ou 62 ans maximum.

Si elle veut vraiment parler à tous les Français, pourquoi Marine Le Pen ne vient-elle pas à Toulouse dans l'entre-deux tours. Justement, là où Jean-Luc Mélenchon est arrivé largement en tête ?

Rien ne dit qu'elle ne viendra pas. Déjà, elle a été un peu partout.

Toulouse est tout de même la quatrième ville de France ?

Après, il y a beaucoup d'endroits où elle n'a pas pu venir. Et il me semble qu'Emmanuel Macron n'a pas été beaucoup d'endroits non plus dans cette campagne puisqu'il n'a pas fait de campagne de premier tour.

L'actu, ce matin, Frédéric Cabrolier, c’est une cinquantaine de sportifs français, dont le capitaine du Stade Toulousain, Antoine Dupont, qui signe une tribune pour faire barrage à Marine Le Pen. Ça vous fait mal d'entendre dire que les valeurs sportives ne seraient pas compatibles avec votre parti?

Ces gens ont droit de lancer un appel. Mais je trouve cela indécent parce que je pense qu'ils ne vivent pas forcément les problématiques de nos compatriotes. Et puis moi, je suis un ancien sportif. Je suis un ancien sportif de niveau national dans le football. Eh bien moi, quand je pense que le dépassement de soi, l'esprit d'équipe qu'on retrouve en politique avec l'esprit national, que nous avons l'esprit de communauté nationale, il y a beaucoup de valeurs dans le sport que nous défendons au Rassemblement National.

Les appels des appareils politiques et les leaders politiques et ou de personnalités, quelles qu'elles soient du showbiz ou du sport, ont peu d'intérêt.

Après, chacun est libre. Si les Français veulent changer de système, ils voteront Marine Le Pen.

Hier, votre candidate a dit vouloir une révolution référendaire. Ça consiste en quoi?

Ça consiste enfin à donner la parole au peuple au travers du référendum d'initiative populaire.

Donc, elle joue la carte populiste Marine Le Pen ?

Nous sommes du côté du peuple. Vous venez de le dire, le système défend ses prébendes, qu'il soit politique ou parfois certains sportifs. Parce que 50 sportifs, ça ne fait pas non plus tout le monde sportif. Et nous nous défendons effectivement les problématiques et les aspirations du peuple face à un bloc élitaire. Le clivage, il est notamment là.

Marine Le Pen a reparlé également hier, du port du voile qu'elle veut interdire dans l'espace public avec des contraventions au même titre que le non-port de la ceinture de sécurité. Vous pensez que c'est comme ça qu'elle va apaiser le pays ?

En terme d'apaisement, il me semble qu'on ne peut que mieux faire qu'Emmanuel Macron, qui dit mépriser à la fois ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner et les gilets jaunes. En disant notamment qu’il voulait emmerder les non-vaccinés. Non, nous, on ne veut pas emmerder les musulmans. On considère simplement que le voile est un étendard politique et on combat l'islamisme. Il y aura une loi contre l'islamisme qui sera votée. Dans ce cadre-là, le voile sera interdit dans l'espace public. Mais vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de musulmans qui le comprennent. Après, il n'y aura pas un policier derrière chaque femme voilée. Marine fera respecter la loi. Moi, je suis certain que Marine, pour respecter la loi dans ce domaine comme dans d'autres, y compris dans nos quartiers.

Et donc cela fera partie d'une des premières mesures que Marine Le Pen prendra ?

Je ne pense pas que ça soit une des premières mesures. Elle a dit que ses premières mesures seraient un référendum contre l'immigration et la baisse de la TVA sur les produits énergétiques.