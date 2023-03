Frédéric Mathieu député LFI d'Ille-et-Vilaine :"la démocratie a été beaucoup abîmée durant ces débats"

La réforme des retraites revient devant le Parlement ce jeudi 16 mars, d'abord au Sénat puis l'Assemblée nationale. Un texte que ne votera pas Frédéric Mathieu, député de la France Insoumise d'Ille-et-Vilaine, invité de France Bleu Armorique avant les débats.

France Bleu Armorique : Est ce que vous croyez encore que cette réforme des retraites ne passera pas? Vous avez fait vos comptes vous aussi à l'Assemblée nationale?

Frédéric Mathieu : Très clairement. Aujourd'hui, bien malin celui qui pourrait dire que ça passe ou ça passe pas puisque même le gouvernement est tellement empêtré dans les comptes que tout le monde essaye de faire le calcul. Il ne vous a pas échappé, qu'Emmanuel Macron sort en dernier ressort la menace d'une dissolution. Donc aujourd'hui, on ne sait pas. Le vote va être incertain jusqu'au dernier moment. Ça risque d'être très très disputé, très incertain.

Le chef de l'Etat a réuni ce matin les chefs de partis et de groupes parlementaires de la majorité. C'est pourquoi, selon vous?

Il y a une dimension de coup de pression. On est face à un homme seul, complètement isolé, qui essaie de faire passer une réforme qui est impopulaire jusque dans ses propres rangs. Le fait de recevoir tout le monde comme ça, ça fait partie aussi du coup de pression qu'il a décidé d'adopter autour du spectre d'une dissolution.

Le texte adopté par la Commission mixte paritaire n'est pas celui du gouvernement. Il y a eu des modifications sur les carrières longues, les retraites des femmes... Cela ne suffit pas?

Alors les soi-disant avancées qui sont mises en avant, elles sont tellement précises que ça nous rappelle les fameux 1 200 € pour tous, on disait que ça allait toucher 2 millions de personnes. Et puis, comme on a insisté, insisté et insisté dans le débat politique, le ministre du Travail a admis que, au maximum, ce serait peut être éventuellement 20 000 personnes qui seraient concernées par la mesure. Aujourd'hui, ce qui est ressorti de la CMP hier est aussi flou que ce dispositif de 1 200 €. Et ça ressemble quand même à une manœuvre bien maladroite de se rattraper aux branches. Là, je pense que personne n'est dupe. Les bouchons, les blocages, la mobilisation continuent. Je pense que les Françaises et les Français ont compris qu'on était en train de se moquer d'eux.

Vous cautionnez les blocages? Ou encore les dégradations qui ont eu lieu mercredi à Rennes en marge du cortège syndical?

Alors vous ne pouvez pas tout confondre. Le fait que des personnes bloquent, font des barrages filtrants pour distribuer des tracts ou tout simplement manifester leur mécontentement, ça ne peut pas être assimilé à des violences, qu'elles soient contre les personnes ou contre les biens. Moi, je tiens vraiment à dire qu'il faut séparer les deux. Manifester, ça reste une liberté publique. Et si la manifestation amène à un blocage, eh bien c'est comme ça, c'est la vie. Mais je pense qu'il faut faire très attention à un discours d'amalgame entre toutes formes de mobilisation qui serait assimilé beaucoup trop facilement à une violence. Manifester, ce n'est pas une violence. Exercer son droit de grève, ce n'est pas de la violence.

Le texte de cette réforme des retraites arrive au Parlement ce matin, au Sénat, cet après 12 h à l'Assemblée nationale, si ça passe au Sénat puis à l'Assemblée, vous accepterez la démocratie.

Déjà, on est pas sûr que ça passe. Deuxièmement, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler à ce stade de démocratie. Là, aujourd'hui, ce sont dix personnes contre quatre qui, dans un huis clos qui a qui a duré toute la journée d'hier, ont abouti à ce texte final.

Mais ce texte arrive maintenant à l'Assemblée. S'il passe, ce sera démocratiquement... les députés sont élus par les Français...

Tout à fait, tout à fait. Les députés sont élus par les Français. La démocratie s'exerce. Mais la démocratie, c'est aussi la clarté dans le langage, c'est la clarté dans les débats. C'est aussi nous éviter tous les coups tordus que nous réserve la Constitution de la cinquième République. Et là, le gouvernement et le président de la République ne nous ont absolument rien épargné. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, on est en train de faire un vote sous pression. Je pense que la situation telle qu'elle a été emmenée par le président de la République et la Première ministre, est explosive. La démocratie a été beaucoup abîmée durant ces débats, que ce soit le vécu législatif, que ce soit le vote bloqué au Sénat, que ce soit maintenant la menace du 49.3 et la menace de la dissolution. Les personnes qui ne connaissaient pas la constitution sont en train de découvrir comment quelqu'un d'isolé pour tout bloquer.