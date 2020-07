Frédérique Lardet prend les commandes du Grand Annecy

Ce jeudi soir à l’issue d’un vote serré, Frédérique Lardet a été élue à la tête du Grand Annecy. La députée (ex LREM) et 1ère adjointe du nouveau maire d’Annecy a devancé de sept voix celui qui jusque-là occupait le fauteuil de président de l’agglomération annécienne, le centriste Jean-Luc Rigaut.

Du suspens, comme prévu. Un vote serré, un peu moins que comme prévu. Et au final, sept voix d’écart entre les deux seuls candidats à la présidence du Grand Annecy. Ce jeudi soir à 19h05, Frédérique Lardet a été élue à la tête de l’agglomération annécienne. La députée (ex LREM) et 1ère adjointe du nouveau maire d’Annecy a recueilli 50 voix. Elle succède à Jean-Luc Rigaut qui occupait ce poste depuis 2017.

Un peu plus de deux semaines après la victoire de l’écologiste François Astorg à la mairie d’Annecy, l’élection de sa colistière (François Astorg et Frédérique Lardet ont fusionné leur liste avant le second tour) confirme le basculement de l’agglomération du Grand Annecy dans le camp des écologistes.