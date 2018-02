Grenoble, France

"Je pense qu'au pays des sciences et de la lumière, on a autre chose à traiter je crois." Frédérique Puissat, sénatrice Les Républicains en Isère, a tenu à défendre Laurent Wauquiez concernant les propos chocs tenus devant des étudiants de l'École de commerce de Lyon. Selon elle, les propos tenu par le patron du parti Les Républicains et de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne résument pas le personnage : "Ces propos sans filtre ne résume pas Laurent Wauquiez. Il faut regarder le personnage dans sa totalité. Par exemple, il a obtenu des résultats financiers intéressants pour la région et sans augmentation de la fiscalité."

Frédérique Puissat engagée dans le débat sur la réforme de l'assurance chômage

Récemment nommée rapporteur de la réforme de l'assurance chômage, l'ancienne maire de Château-Bernard a assuré qu'elle ne se comporterait pas "comme une sénatrice d’opposition" dans sa mission de rapporteur. Mais elle entend bien "aller loin" dans ce dossier concernant l'assurance chômage : "On est sur un système déficitaire de plus de 30 milliards d'euros. Donc, il y a des réformes de fonds à mettre en place parce qu'aucun pays ne peut supporter une telle dette."

La sénatrice ne cache pas qu'elle adhère à "un certain nombre de propositions du gouvernement" concernant le chantier de l'assurance chômage. Notamment celles concernant la flexi-sécurité qui facilite le licenciement mais doit garantir des indemnités longues et importantes pour les salariés. En revanche, elle promet de rester attentive aux à l'engagement gouvernemental : "La communication est un axe majeur de ce gouvernement. Derrière, il y a parfois un certain nombre de 'réformette'".

Une réforme de l'assurance chômage qui s'annonce tendue, notamment vis-à-vis de la question de l'indemnisation des salariés démissionnaires, principe qui permet à un salarié de démissionner pour se reconvertir. Mais comment le financer sans nouvelles cotisations? Une question à laquelle Frédérique Puissat promet de "trouver une solution sans augmenter les taxes", une ligne également suivie par le gouvernement assure-t-elle.