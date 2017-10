Front National : démission surprise de Charles de Gevigney dans le Loiret

Le n°1 du Front National dans le Loiret démissionne : Charles de Gevigney quitte son poste de secrétaire départemental du FN qu'il occupait depuis janvier 2015. Une démission "pour convenance personnelle", sans rapport avec la crise ouverte au FN par le départ de Florian Philippot.

Surprise ! C'est par un communiqué laconique que Charles de Gevigney annonce sa démission : il n'est plus secrétaire départemental du FN dans le Loiret "pour raison de convenance personnelle" - âgé de 55 ans, il occupait ce poste depuis janvier 2015 :

Le communiqué laconique de Charles de Gevigney © Radio France - François Guéroult

Des raisons sur lesquelles personne au sein du parti (à commencer par lui-même) ne veut s'étendre - mais qui semblent bien d'ordre privé, sans tonalité politique. Rien à voir avec le malaise que le départ de Florian Philippot a provoqué chez certains frontistes : Charles de Gevigney a toujours été "à fond derrière Marine Le Pen", comme il dit... Il garde d'ailleurs sa carte au Front National, ainsi que son mandat de conseiller régional. Une version que confime Philippe Lecoq, conseiller municipal FN à Orléans - interview à écouter ici :

"Charles de Gevigney a eu une charge de travail importante, je comprends son retrait" - Philippe Lecoq Copier

Parachuté il y a 3 ans par le siège national, Charles de Gevigney avait pour mission de dépoussiérer une fédération vieillissante. Il a ainsi réussi à trouver un local pour le FN à Orléans, à imposer des candidats pour tous les scrutins, et même à débaucher Myriam Bachir, une ancienne syndicaliste CGT. Mais tout ça ne s'est pas fait en douceur : les conseillers municipaux d'Orléans Christophe de Bellabre et Arlette Fourcade ont claqué la porte et en 2015, le Giennois Patrice Cirier a été exclu, après avoir accusé Charles de Gevigney "de brutalités et d'incompétences". Le FN revendique 600 adhérents dans le Loiret, mais à peine une centaine seraient réellement actifs.

Marine Le Pen dans la région de Romorantin le 18 novembre

Dès la semaine prochaine, Jean-Lin Lacapelle, secrétaire général adjoint du FN au niveau national, viendra à Orléans pour discuter de la succession à Charles de Gevigney. Aucun nom n'a jusqu'ici filtré mais "on privilégiera une solution interne", indique Jean-Lin Lacapelle - donc pas de parachutage cette fois-ci... L'objectif est que cette nomination intervienne avant la venue de Marine Le Pen en Sologne, dans le Loir-et-Cher, le 18 novembre prochain : une réunion avec les 6 secrétaires départementaux de la région Centre Val de Loire doit précéder un déjeuner avec les militants.