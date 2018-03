La présidente du Front national, Marine Le Pen, a annoncé lundi à RTL qu'elle allait poursuivre en justice le président du parti de "droite gaulliste", qui accuse la formation d'extrême droite d'avoir utilisé le nom de son mouvement pour changer son image.

Le "Rassemblement national" dénonce "l'amateurisme" de Marine Le Pen

Le président de "Rassemblement national", Igor Kurek, a déclaré dimanche que le "Rassemblement national", nom proposé par Marine Le Pen, était déjà pris. "Et bien oui 'chère' Marine, le RN (Rassemblement national) existe déjà et vous ne pouviez nier son existence quand celui-ci s'est retrouvé depuis 2014 face à vos candidats à plusieurs reprises", a-t-il dit dans un communiqué, dénonçant "l'amateurisme de la 'première opposante' autoproclamée". "Le RN est de droite gaulliste et républicaine, le FN est d'extrême droite. Le FN ne sera jamais le RN et le RN ne sera jamais le nouveau FN", a-t-il ajouté.

Le nom "Rassemblement national" déposé en en 2013, confirme l'INPI

Marine Le Pen a déclaré à RTL que son parti avait déposé le nom "Rassemblement national" dès 1986 et annoncé qu'elle allait poursuivre en justice Igor Kurek pour utilisation frauduleuse de la flamme, l'emblème du Front national. La base de données de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) montre effectivement que le nom "RN Rassemblement national" a été déposé avec logo en 2013. C'est au déposant de vérifier de la disponibilité d'un nom, précise l'INPI. Il peut donc toujours être sujet à poursuite. Le terme "Alliance pour un rassemblement national" a été déposé, pour sa part, en 2012 par Louis Aliot.