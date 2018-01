La fédération manchoise du Front National faisait sa rentrée 2018 hier dimanche à Carentan autour de la galette en présence de Nicolas BAY, le Vice Président du Front National, député européen et président du groupe FN au Conseil régional de Normandie.

A l'occasion de sa venue à Carentan Nicolas Bay a tenu une conférence de presse juste avant de retrouver les militants du département. Il a abordé la politique nationale et locale. 2018 est une année sans élections mais une année très importante pour le FN qui veut incarner à lui seul l'opposition à Emmanuel Macron. Il y aura une refondation du parti au congrès de Lille en mars prochain. Changement de nom ? Projets ? Avenir ? Pour l'instant rien n'est dévoilé. Nicolas Bay qui hier dimanche en a profité pour dénoncer le gouvernement Macron : la fiscalité, le politique d'immigration, l'insécurité...Nicolas Bay qui a un cheval de bataille pour la Manche et la Normandie : le dossier ferroviaire "il ne fallait pas que l'état se désengage, il fallait entamer un bras de fer avec lui et faire du ferroviaire LA priorité Etat/Région"

Le 16ème congrès du Front National aura lieu à Lille les 10 et 11 mars 2018.

Nicolas Bay ne veut pas dire s'il sera tête de liste pour la région aux Européennes.