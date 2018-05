Marseille, France

Invité de France Bleu Provence matin, Lionel Royer-Perreaut maire LR des 9-10 arrondissements de Marseille et président du principal bailleur social dans les Bouches-du-Rhône, 13 Habitat a annoncé son intention d'expulser les dealers condamnés pour trafic de drogue "et leurs familles" de leur logement, après la fusillade à la Busserine lundi soir, à Marseille.

Appliquer la loi "sans faiblesse"

"Nous avons une nouvelle disposition législative votée en 2016 qui permet aux bailleurs sociaux de résilier automatiquement les baux des locataires qui ont été condamnés définitivement à des trafics de drogue et de leurs familles" a expliqué Lionel Royer-Perreaut sur France Bleu Provence. "Rarement les trafiquants sont titulaires du bail. Ce sont souvent les parents" a ajouté le président d'Habitat 13 qui souhaite appliquer la loi "à ce jour fermement et automatiquement".

"Lutter contre le sentiment d'impunité" (Lionel Royer-Perreaut)

"Nous devons lutter contre le sentiment d'impunité dans les quartiers", a poursuivi Lionel Royer-Perreault qui entend "assurer la sérénité et la sécurité des habitants des cités et qui sont victimes et prises en otage par des gens qui ont décidés de faire de la cité leur territoire. "Les maires connaissent les dealers d'une manière générale. Les bailleurs sociaux également" a insisté le maire des 9-10 arrondissements de Marseille qui a appelé à une "meilleure coordination sur l'information de la condamnation. La justice et la police doivent nous informer plus directement de la condamnation pour enclencher le dispositif". Lionel Royer-Perreaut a donné rendez-vous dans un an pour mesurer l'application du dispositif au sein de 13 Habitat.

"La police judiciaire fait un vrai travail sur l'élucidation des affaires" a félicité Lionel Royer-Perreaut qui a également rendu hommage à la police de sécurité du quotidien, aux commissariats et aux brigades anti-criminalité. "Mais nous devons nous réapproprier les territoires avec des compagnies de CRS et de gendarmes mobiles. Et si cela ne suffit pas, nous devons créer une nouvelle unité de sécurisation avec pourquoi pas un recrutement d'anciens militaires" a conclu le président du bailleur social 13 Habitat.

