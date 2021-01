Fusillade aux Aubiers : le maire de Bordeaux Pierre Hurmic réclame "davantage de policiers dans les rues"

Renforcer la présence policière à Bordeaux. C'est ce que souhaite le maire écologiste Pierre Hurmic, après la fusillade dans le quartier des Aubiers le 3 janvier qui coûté la vie à un adolescent de 16 ans. "La sécurité publique est une affaire d'Etat, mais la mairie ne doit pas s'en désintéresser", a-t-il affirmé sur France Bleu Gironde ce 6 janvier.

Face à un "accroissement de la petite délinquance", notamment dans le quartier Saint-Michel, et de la "criminalité, en augmentation progressive" dans la métropole bordelaise, "il faut plus de bleus, plus de policiers dans les rues" estime donc Pierre Hurmic. Le maire a également tenu à rappeler que son "premier souci" après son élection "a été de réorganiser la police municipale pour qu'elle soit plus présente, et de lancer un recrutement des policiers municipaux."

Délinquance et criminalité progressent à Bordeaux

Pierre Hurmic, qui a obtenu le déploiement d'une compagnie de CRS à Bordeaux, réclame également plus de moyens à l'Etat pour lutter contre la criminalité et la délinquance. "Longtemps, on a été protégés. Mais aujourd'hui, on a les mêmes problèmes que les autres grandes métropoles. On demande donc à être traité nationalement."

Sur France Bleu Gironde ce 6 janvier, Pierre Hurmic est également revenu sur l'autre actualité majeure dans notre département : le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19, ce mercredi dans trois Ehpad. Pour le maire de Bordeaux, "le rôle des élus locaux, c'est de faire en sorte qu'on puisse accélérer au maximum la campagne. Je suis prêt à tout mette en oeuvre pour que Bordeaux soit un partenaire efficace pour arriver à un taux de vaccination massive." Pour cela, Pierre Hurmic se dit favorable à "mettre des lieux à disposition des autorités sanitaires" pour la vaccination en ville.