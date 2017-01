Fusion des communes : mariage à trois dans le Bourgueillois

Elles se sont dit "oui". Les communes de Saint-Patrice, Saint-Michel et Ingrandes-de-Touraine ont fusionné au 1er janvier 2017. Un regroupement de circonstances, pour faire entendre leur voix face aux grandes communautés de communes et la métropole tourangelle. Les habitants sont dans le flou.

Bienvenue dans la nouvelle commune "Les Coteaux-sur-Loire", résultat de la fusion entre Saint-Patrice, Saint-Michel et Ingrandes-de-Touraine. Un regroupement acté depuis le 1er janvier 2017. "Si on veut survivre dans ce milieu de grosses régions, de métropoles ou communautés de communes, il faut que l'on puisse faire entendre notre voix, et à trois, ce sera plus facile", explique Dominique Logeay, maire de Saint-Michel.

Les taux des impôts locaux unifiés

Le nouvel ensemble compte désormais 2.000 habitants, étendus sur près de 8 kilomètres. Pour eux, difficile d'y voir clair. Déjà, ils n''ont pas encore de noms. "On va s'appeler comment, les Saint-Patriciens ? Les Couteliers ?, s'interroge Fabrice. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé." Mais ce n'est pas la première inquiétude des administrés. Devant l'école de Saint-Patrice, Sophie vient chercher son fils. Et pour elle qui habite Saint-Michel, cette fusion des communes ne l'arrange pas. "Maintenant, il y a trois écoles, les élèves sont répartis sur les trois communes selon les niveaux. Ce n'est pas pratique pour les parents."

Il y a aussi du changement concernant la fiscalité. "Nous allons unifier nos taux, c'est la loi, justifie François Augé, maire de Saint-Patrice. La commune de Saint-Michel a plus d'augmentation à faire, par exemple." Le nivellement se fait donc vers le haut, Sophie va donc payer plus d'impôts. "C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de référendum pour savoir ce que l'on en pensait, nous, de cette fusion. Ils sont passés sans nous consulter car ils savaient très bien que la population serait contre."

"On sait bien qu'il y aura des difficultés, mais il y aura, à termes, des économies d'échelles", François Augé, maire de Saint-Patrice.

"Le but, c'est à terme de tout faire en commun, y compris nos investissements", François Augé, maire de Saint-Patrice

Les élus disent "comprendre les réticences", mais insistent sur les "bienfaits" d'une telle fusion. "Nous allons réaliser des économies d'échelles, lorsque toute sera bien réglé. Il y aura moins de paperasse dans beaucoup de secteurs d'activités et cela va nous permettre d'investir dans des projets. Le but, c'est qu'à terme, nous fassions tout en commun."

Reste à savoir qui va piloter tout cela ? Le maire de la commune nouvelle "Les Coteaux-sur-Loire" sera désigné en conseil municipal courant janvier. Un conseil municipal désormais étoffé à 45 membres avec la fusion des trois communes. La mairie centrale sera basée à Saint-Patrice, les autres deviendront des mairies annexes.

