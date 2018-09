En milieu de semaine dernière le premier ministre a chargé le Préfet de région d’une mission de concertation pour la fusion entre le département des Bouches du Rhône et la Métropole Aix Marseille Provence. Quels sont les enjeux de cette révolution en préparation ?

Martine Vassal, présidente du Conseil départemental et présidente par interim de la Métropole Aix-Marseille-Provence

Marseille, France

Pour bien la comprendre, il faut d’abord faire un état des lieux. On commence par les collectivités existantes.119 communes, elles ont en charge par exemple les écoles maternelles et primaires, les musées, la création et la gestion des équipements sportifs.

La Métropole regroupe depuis le 1 er janvier 2016, plus de 90 pour cent des habitants du département. Elle traite en particulier la gestion des déchets et de la politique de l’habitat.

Le Département, vous le connaissez entre autres pour la construction des collèges, les transports, il s’occupe aussi notamment des personnes âgées et des handicapés, des prestations légales de l’aide sociale

Et puis la Région, ses compétences englobent en particulier la construction et l’entretien de lycées ou les transports régionaux, les Ter.

Voici donc pour le tableau en 2018.Dans sa lettre le premier ministre affirme que la Métropole peut gagner en efficacité. Il souhaite toutefois rendre aux communes certaines compétences de la métropole qui nécessitent une approche de proximité cependant il ne précise pas lesquelles.

Edouard Philippe demande donc au préfet, représentant de l’État, de diriger des entretiens, des consultations avec les membres de toutes ces collectivités.

Une mission pas si simple.

Dans chaque collectivité, des élus, des maires, des conseillers, des présidents. Beaucoup sont attachés, voire très attachés à leur mandat, au singulier ou au pluriel, mais surtout à leur compétence. Certains sont farouchement opposés à la fusion Métropole Département. C’est le cas pour des communes de l’ouest des Bouches du Rhône comme Saint Remy de Provence, son maire Hervé Chérubini évoque notamment des raisons fiscales .De son côté, le député, les Républicains, Bernard Reynes, maire de Chateaurenard reconnait la nécessité d’une nouvelle organisation territoriale. Il réclame pour la Métropole entre autre, l’emploi, les transports en commun, la stratégie économique, pour les communes les compétences de proximité comme les écoles.

Martine Vassal est sur la même ligne que le député .Et ce n’est pas pour rien si aujourd’hui la Présidente des Bouches du Rhône est aussi Présidente de la métropole par intérim après la démission du maire de Marseille.

Aujourd’hui il est trop tôt pour spéculer sur les compétences des futures entités territoriales .Beaucoup d’élus souhaitent éviter la situation de Lyon. La Métropole a récupéré la totalité des pouvoirs du département à l’intérieur de son périmètre.

Le Préfet Pierre Dartout doit rendre sa copie au Premier Ministre mi-novembre.