Future ligne du tramway à Caen : le tracé B, passant par l'EPSM, serait celui choisi

C'est ce mardi 28 février que les conseillers communautaires de Caen-la-mer doivent se réunir pour voter le tracé de la nouvelle ligne du tramway. Trois tracés ont été proposés et le choix serait déjà acté, selon un élu caennais.

Le tracé B, celui passant au milieu de l'EPSM, serait retenu

C'est l'élu, maire adjoint de la ville de Caen en charge de l'espace public, Ludwig Willaume qui l'aurait annoncé ce lundi 27 février en plein conseil de surveillance de l'hôpital psychiatrique. Selon des membres de la communauté médicale de l'EPSM et des élus CGT présents à la réunion, l'élu aurait indiqué que le tracé B était celui qui serait acté. Pendant longtemps pourtant le tracé A, empruntant la rue commerçante Guillaume Le Conquérant semblait être privilégié.

Une annonce, si elle doit se confirmer, qui fait vivement réagir soignants et syndicalistes qui dénoncent "une annonce incompréhensible avant un vote prévu 24 heures après et un déni de démocratie".

"La décision est prise, c'est scandaleux"

"On tendait tous le dos, on attendait le vote de mardi et la réunion publique de mercredi, mais la décision est prise, c'est scandaleux, témoigne Isabelle de Oliveira aide-soignante de l'hôpital et élue CGT.

La réunion publique de restitution se tiendra au sein de l'Hémicycle de l'Hôtel de la Communauté urbaine, rue Rosa Parks à Caen, à 18h30 ce mercredi. Des voix pourraient bien se faire entendre contre les orientations prises par les élus.