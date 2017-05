Présidentielle - Guillaume Luczka : "sur l'euro, le sujet peut être parfois mal interprété"

Ce mercredi,c'est le débat télévisé de l'entre deux tours de la Présidentielle. Marine Le Pen et Emmanuel Macron seront face à face pour opposer leur programme et leurs idées. On fait le point avec Guillaume Luczka, le secrétaire du Front national dans les Ardennes.

Depuis le ralliement de Nicolas Dupont Aignan à Marine Le Pen pour le second tour de la présidentielle, Guillaume Luczka l'avoue: "on s'attendait plutôt à une consigne de vote plus neutre mais c'est une bonne surprise car cela redonne un élan à cette campagne". D'après lui, cela peut même aller jusqu'à faire basculer la candidate du Front national vers la victoire dimanche 7 mai.

Un discours adoucit

Le programme économique de Marine Le Pen est critiqué de tous les côtés. Notamment son idée de supprimer la monnaie européenne. La présidente du FN souhaiterait en fait deux types de monnaies. L'euro pour assurer les échanges commerciaux extérieurs et une monnaie nationale, pour le commerce intérieur des produits français. Point de vue qu'elle a édulcoré depuis le ralliement de Nicolas Dupont Aignan, le leader du mouvement Debout la France. D'après Guillaume Luczka, le secrétaire du Front national dans les Ardennes " ce projet sera reporté de plusieurs années et si Marine Le Pen est élue, il y aura un grand référendum sur les sujets européens".