G. Simeoni : "Le tumulte à Paris est tel que la Corse aujourd'hui n'est pas une priorité pour le gouvernement"

Gilles Simeoni s'est tout d'abord félicité, malgré les divisions persistantes, de la réélection des 3 députés nationalistes sortants, rejetant les accusations d'interventions clientélistes portées par certains adversaires. Il renvoie la balle dans leur camp : "Ils sont adossés à un système, clientéliste et claniste, qui a été la ruine de ce pays. Et malheureusement un système qui persiste. Mais pas chez les nationalistes, depuis 2015 les choses se passent de manière équitable, transparente et dans le respect des règles." Certains résultats interpellent néanmoins dans plusieurs communes du rural où les nationalistes obtiennent plus de 90 % des suffrages ? "C'est également vrai dans l'autre sens. Et ceux qui connaissent la vie politique savent ce qui est normal et ce qui ne l'est pas ".

Il est indispensable que le processus de dialogue avec Paris s'ouvre rapidement

Le président de l'Exécutif a également abordé la situation nationale, un camp présidentiel qui a perdu la majorité absolue au palais Bourbon, ce qui complique l'ouverture prévue début juillet du processus de dialogue avec l'Etat. Pour l'instant Gilles Simeoni n'a reçu aucun signe de Paris. "Le tumulte est tel à Paris en ce moment que la Corse n'est pas sur le haut de la pile des priorités. Mais nous n'accepterons pas, parce que ce serait dangereux, qu'au prétexte de ces difficultés, on considère que la question corse ne doit pas être traitée. C'est indispensable, on ne peut pas attendre septembre".

Gilles Simeoni © Radio France - Olivier Castel

Gilles Simeoni a par ailleurs indiqué que les relations avec le représentant de l'Etat en Corse se sont améliorées depuis le départ du préfet Lelarge, avec qui celles-ci étaient pour le moins compliquées : "Avec le préfet Lelarge c'était plus que compliqué, il s'est comporté en ennemi de la Corse (...) En ce qui concerne les relations avec le nouveau préfet Amaury de Saint-Quentin, à l'évidence elles sont bonnes. Nous travaillons sur des dossiers de fond (l'énergie, les infrastructures, l'eau, l'assainissement), les signes sont positifs au plan technique. J'espère maintenant qu'au plan politique la même logique prévaudra dans les semaines à venir".

Autrement dit : est-ce que le processus de dialogue débutera bien comme promis dans les prochains jours ou semaines ?