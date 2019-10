G. Simeoni répond à la préfète de Corse sur les déchets : "Ce n'est pas avec des petits coups bas qu'on y parviendra"

Corse, France

Invité de Vinti Minuti, Gilles Simeoni s'est livré à un tour d'horizon complet des dossiers chauds de la rentrée. De la violence à l'échouage des navire à Bonifacio, en passant par la question du foncier ou encore les déchets. Le président de l'Exécutif a répondu au courrier de la préfète de Corse l'enjoignant de trouver rapidement une solution au problème des déchets pour éviter une crise sanitaire et environnementale majeure. Gilles Simeoni n'a pas apprécié le ton de cette lettre, ni le fait qu'elle ait été rendue publique. Sur le fond, il a défendu le plan régional d'élimination des déchets, rappelant que tout n'est pas de la responsabilité de la Collectivité de Corse. Une réunion de toutes les parties prenantes à ce dossier sera organisée prochainement. Le président de l'Exécutif en appelle à la responsabilité de chacun, et prévient. "Je m'adresse aussi aux citoyens qui ne veulent pas de centre de stockage près de chez eux. Et je leur dit : nous nous proposons un plan global avec des centres qui seraient gérés par la puissance publique (...) Si nous ne le faisons pas, c'est la porte ouverte aux intérêts privés antagoniques avec l'intérêt général (...) Il faut se mobiliser, mais ce n'est pas à travers des petits coups bas ou des calculs d'apothicaires, comme les lettres qui fuitent, ou qui renvoient la responsabilité sur la CdC, y compris lorsque ce n'est pas de son fait, qu'on y parviendra".

