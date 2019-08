G7 à Biarritz: "Il n'y aura pas de problème" lors des manifestations pour le ministre de l'Intérieur espagnol

Biarritz, France

2.810 hommes, c'est la contribution de l'Espagne à la sécurité du G7 à Biarritz. Le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska visitait ses troupes ce jeudi 22 août au matin, dans une ambiance décontractée, bien loin de la tension sécuritaire montrée lors de la visite cadenassée du ministre français Christophe Castaner à Biarritz, accompagné de son secrétaire d'Etat Laurent Nuñez, mardi 20 août.

Sur la rive droite de la Bidassoa, il y aura 1.878 gardes civils et 930 policiers espagnols, "c'est eux qui coopéreront avec la gendarmerie et la DGSI française, pour garantir que tout le monde puisse exercer ses droits fondamentaux du 24 au 26 août lors du sommet du G7, et aussi lors du contre-sommet" a assuré le ministre. Le ministre socialiste espagnol a aussi souhaité que la mobilisation soit au rendez-vous lors de la manifestation du samedi 24 août, qui ira d'Hendaye à Irun le samedi 24 août en traversant la frontière. "Nous espérons que la manifestation du 24 sera un succès. Mais je vous le répète, il n'y aura pas de moments difficiles, parce que nous avons ici des professionnels, en Espagne comme en France et la coopération est efficace. Il n'y aura pas de problème parce que dans un état de droit comme la France et l'Espagne les gens manifestent et exercent leurs droits de manière pacifique".