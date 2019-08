G7 à Biarritz : la zone de sécurité renforcée découpée en quatre nouveaux secteurs

Biarritz, France

Biarritz, ville hôte du G7, s'apprête à vivre plusieurs jours sous très haute sécurité. Alors que le centre-ville est déjà délimité en deux zones, la zone rouge dite "de protection renforcée" et la zone bleue dite "de protection," de nouvelles dispositions ont été prises par la préfecture qui a rendu public un nouveau découpage. Quatre nouveaux secteurs sont ainsi délimités aux abords immédiats des sites du sommet, au sein même de la zone rouge.

Au sein de ces sous-secteurs, ne pourront y pénétrer que les détenteurs du badge concerné explique la Préfecture. © Radio France - Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

Des sous-zones dans la zone

Un nouveau découpage que la préfecture des Pyrénées-Atlantiques justifie : "Compte-tenu de l'évolution des modalités d'organisation du sommet et des contraintes de sécurité afférentes, ont été identifiés au sein de la Z1, 4 sous-secteurs sous l'appellation Z1A / Z1B / Z1C et Z1D, aux abords des sites du sommet et d'un périmètre limité aux strictes contraintes de sécurité." Ces nouveaux secteurs ajoutent un peu plus à la confusion des Biarrot.e.s mais en visite au centre de retrait des badges, le Préfet Eric Spitz se veut rassurant : "Les personnes qui vivent à proximité des sites du sommet auront des badges spécifiques. "

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques Eric Spitz explique le nouveau découpage de secteurs mis en place pendant le G7 dans le centre de Biarritz. Copier

Au sein de ces sous-secteurs, seuls les détenteurs du badge concerné pourront y pénétrer. A titre d'exemple, le détenteur d'un badge Z1A pourra pénétrer en sous-secteur Z1A, et dans le reste de la zone 1 à l'exception des 3 autres sous-secteurs et d'une zone comprenant les lieux du sommet et leurs environnements immédiats dite "zone sommet"."Ce découpage n'a aucune incidence sur la procédure de demande de badge," selon la préfecture. Ses équipes se chargent de la bonne instruction et de la délivrance des badges, assure-t-elle .