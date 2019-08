G7 à Biarritz : le chef Raoni a donné une conférence inattendue au Bahia Beach de Bidart

C'était la surprise de cette fin de sommet. Après s'être entretenu avec Emmanuel Macron, le chef Raoni, figure emblématique de la lutte pour la protection de la forêt et des peuples amazoniens, a donné une conférence à Bidart au bord de la plage.

Bidart, France

Ce lundi soir, Bidart a donné lieu à une rencontre aussi insolite que symbolique. Le chef, avec son accoutrement traditionnel, a non seulement subjugué les nombreux passants mais aussi sensibilisé une nouvelle fois le monde sur les dangers qu'encoure l'Amazonie.

Les organisateurs de Climax souhaitaient inviter le Cacique Raoni afin de provoquer une réaction des chefs d'état présent à Biarritz. Philippe Barre, fondateur du festival Climax explique que cette venue ainsi que celle d'autres délégations est "pour élaborer des travaux de réflexion sur des dispositifs à mettre en place sur les écocides et les ethnocides".

Le chef Raoni arrive sur les lieux de la conférence © Radio France - Pierre Bourgès

Un rendez-vous inattendu qui donne suite à une entrevue entre le chef et Emmanuel Macron afin d'aborder le sujet de la crise amazonienne. Le chef a notamment expliqué qu'il avait "fait la promesse de donner une attention particulière au sujet de l’Amazonie avec les six autres chefs d'état". Lors de ce sommet, le Président français a annoncé que le G7 débloquerait vingt millions de dollars d'urgence pour envoyer des avions bombardiers d'eau en Amazonie. Le chef a appuyé dans la foulée ses propos de vendredi dernier sur Jair Bolsonaro qui "incite les fermiers et les entreprises minières à mettre le feu à l'Amazonie" selon lui.