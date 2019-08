Pour le sénateur LR Max Brisson : "le G7 conforte Biarritz comme destination majeure"

Biarritz, France

Le G7 s'achève lundi soir à Biarritz. Pour l'élu biarrot Max Brisson, sénateur des Pyrénées Atlantiques, le bilan est dors et déjà positif. Malgré le "barrièrage" à outrance dans la ville, malgré les mesures de sécurité extrêmement sévères dans la cité impériale. Invité France Bleu pays Basque lundi matin, ce professeur d'histoire juge que l'impact du G7 profite à la ville.

Le G7, bon pour la marque Biarritz

"je regardais les comptes tweeter hier soir, celui la Maison Blanche, hé bien on parlait de Biarritz!""ça doit être la première fois dans l'histoire..." Pour Max Brisson, le sommet du G7 permet à la destination touristique de Biarritz de trouver de nouveaux vacanciers.

"Nous avons besoin d'élargir les clientèles qui viennent en vacances, le seul moyen [d'éviter la saturation du mois d’août] c'est d'aller chercher des clients à l'international qui ont un immense avantage, c'est de ne pas prendre de vacances en août. Si on veut du tourisme durable, il faut du tourisme tout au long de l'année""il faut aller chercher une clientèle ailleurs que dans le bassin francilien"

Le chancelier Bismark a failli se noyer ici ! — Max Brisson

"Je pense que le G7 conforte Biarritz comme destination majeure" "On disait autrefois, reine des plages et plages des rois, il n'y a plus de rois, il y a des présidents, des chefs de gouvernement, hé bien, ils ont rappelé qu'à _Biarritz c'est une destination où les grands de ce monde viennent_. Vous savez, la Reine Victoria venait, ici, tous les mois. Le chancelier Bismark a failli se noyer ici, c'est dire que la construction de l'image de la destination est venue de là"

"On ne crée pas une marque avec le G7 mais incontestablement on peut la conforter !"