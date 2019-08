G7 de Biarritz : le programme d'Emmanuel Macron

Biarritz, France

Le Président de la République se rendra samedi matin au centre de valorisation de la Nouvelle-Aquitaine (au centre de presse installé à la halle Iraty).

le centre de presse organisé à la halle Iraty (2000 journalistes accrédités) © Radio France - Oihana Larzabal

le programme de samedi

Dans l'après midi, à l'Hotel du Palais, il s'entretiendra avec la chancelière allemande Angela Merkel.

Ensuite, réunion de coordination avec les membres européens du G7, le président du conseil européen Donald Tusk, Angela Merkel, le premier ministre du royaume uni Boris Johnson et Giuseppe Conte président du conseil italien. Dans la soirée, le Président de la République participera à un dîner de travail avec tous les chefs de délégations des états membres du G7.

le programme de dimanche

Dimanche, la journée débutera par une séance de travail (organisée à l'espace Bellevue) consacrée "à l'agenda stratégique et de sécurité, ainsi qu'à l'économie internationale. En mi-journée, Emmanuel Macron accueillera les organisations internationale invitées à participer au sommet du G7 (fonds monétaire international, organisation pour la coopération et le développement économique, l'organisation mondiale du commerce, le groupe de la Baque mondiale, l'organisation internationale du travail et le secrétaire général des Nations Unies Antonio Gutteres.

Un déjeuner (toujours au Bellevue) suivra consacré à la coordination des organisations internationales dans la lutte contre les inégalités.

Le Président de la République recevra ensuite les organisations internationales africaines et moyen-orientales (Banque africaine de développement, Commission de l'union africaine, les présidents de l’Afrique du sud, du Burkina Faso, de l'Egypte, du Sénégal et du Rwanda. Une séance suivra centrée sur le partenariat avec l'Afrique. Dans la soirée, Emmanuel Macron recevra les chefs d’état et de gouvernement d’Australie, d'Espagne, de l'Inde et du Chili.

Lundi, dernier jour du G7

Le lundi sera consacré dès le matin à une session (à l'espace Bellevue) sur le climat, la biodiversité et les océans. Un déjeuner de travail suivra centré sur la transformation numérique. Le G7 s'achèvera dans l'après-midi.