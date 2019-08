G7 de Biarritz : le programme officiel

Emmanuel Macron lors de sa visite à Biarritz le 17 mai dernier pour préparer le G7. Ici avec le maire, Michel Veunac et le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Eric Spitz

Biarritz, France

Le programme officiel du sommet a été dévoilé ce mercredi par l'Elysée. Il débutera officiellement samedi soir à 19h30 par l'accueil des dirigeants du G7 par Emmanuel Macron avant un dîner informel.

Dimanche

La première session de travail se tiendra à partir de 9h30 le dimanche matin, suivi d'un déjeuner de travail sur la lutte contre les inégalités.

Les délégations invitées par la présidence française du G7 arriveront dimanche, à commencer à 14h45 par les pays africains : le Burkina Faso, l'Egypte, le Sénégal, le Rwanda et l'Afrique du Sud.

L'Espagne, l'Australie, le Chili et l'Inde suivront en début de soirée pour la photo de famille et le dîner donné "en l'honneur des chefs de délégations et de leurs conjoints".

Lundi

Le climat, la biodiversité et les océans seront au programme de la première session de travail de lundi. Les dirigeants du G7, accompagnés par les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Afrique du sud, de l'Australie, du Chili et de l'Inde se retrouveront à 13 heures pour un déjeuner de travail sur le thème de la transformation numérique.

Entretiens bilatéraux

Quatre entretiens bilatéraux sont prévus pendant ce G7 : deux sessions d'une heure et demi le dimanche et deux autres d'une heure le lundi.

Emmanuel Macron clôturera le sommet par une conférence de presse lundi à 15 heures.