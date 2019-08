G7 de Biarritz: Le traiteur Jean Marc Salva va assurer la restauration du sommet international

Biarritz, France

" joie et volonté de bien faire". Jean-Marc Salva était en concurrence avec des traiteurs de toute l’Europe, mais c'est sa petite entreprise "l'instant traiteur" qui a décroché le marché afin d'assurer la restauration du G7 de Biarritz ( Allemagne, Canada, Etats-unis, France, Italie, Japon et Royaume-uni ). Le sommet international organisé par la France va réunir les chefs d’états et de gouvernements les plus puissants de la planète mais aussi des milliers d'accompagnateurs et journalistes. Si pour les grands de ce monde, Jean-marc Salva va travailler avec des chefs étoilés, c'est avec sa propre équipe qu'il va assurer la restauration des 5000 journalistes et autres sherpas attendus à la fin du mois.

Des produits de qualité

Reportage France Bleu Pays Basque chez Jean-Marc Salva aux halles de Biarritz Copier

Pour remporter le contrat avec les organisateurs du sommet, Jean-marc Salva a fait jouer son réseau de producteurs et de spécialistes des produits du terroirs. Sur les tables: des truites de Banca, du Jambon de Bayonne, du fromage Basque et du gâteau basque ainsi que des merlus de la criée de Saint-Jean-de-Luz. "Que des produits frais et de qualité" assure le traiteur dont la boutique est installée dans les halles de Biarritz. Les vins de la cave d'Irouleguy seront finalement de la partie, y compris sur les tables de l'Hotel du Palais. Au total c'est un contrat de plusieurs dizaines de milliers d'euros qu'a passé le traiteur basque avec l'Etat. Alors que le sommet approche Jean-Marc Salva a encore besoin de personnels. Il recrute pour l’événement lors duquel il va devoir travailler 24h/24.

Christophe Mazaud directeur général de la cave coopérative d'Irouleguy: " Nous sommes pleinement rassurés..." Copier