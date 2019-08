G7 de Biarritz : les commerçants "bunkerisés"

Biarritz, France

Biarritz claquemurée, Biarritz sanctuarisée, Biarritz sécurisée pour cause de G7. Depuis jeudi, minuit, la cité impériale est fermée partiellement. Impossible d'entrer dans la zone bleue ou rouge sans badge ou sans macaron (pour les voitures).

On peut toutefois débusquer les précieux sésames jusqu'à lundi inclus mais cette fois ce n'est plus au centre 3A (en pleine zone rouge) mais à l'école du Reptou (dans la rue de Larrepunte non loin de l’hippodrome des fleurs). Jusqu'à présent 22 000 de ces badges ont été délivrés par la ville sur 29 000 demandés.

Des commerçants piégés

La mauvaise surprise qu’entraîne le dispositif hyper-sécuritaire autour du littoral de Biarritz frappe de plein fouet certains commerces. Surtout les boutiques proches de l’Hôtel du palais (là où se trouveront les principaux acteurs du sommet international). En ouvrant leur magasin jeudi des commerçants ont découvert des barrières opaques dressées le long des trottoirs.

Mauvaise surprise des commerces près de l’hôtel du palais © Radio France - Oihana Larzabal

Sauf que les barrières mesurent deux mètres de haut et sont entièrement bâchées de plastique noir. Impossible se savoir si les commerces sont ouverts.

Un mur de plastique noir sépare les puissants des piétons de Biarritz © Radio France - Oihana Larzabal

A Anglet, Maignon claquemuré

Ce n'est pas tout ! En dehors de la zone rouge et bleue certains commerçants préfèrent tout fermer. C'est notamment le cas à Anglet dans la zone de Maignon, à deux pas de l'aéroport (zone totalement coupée du monde pour accueillir les avions de 24 délégations gouvernementales). Ici, le concessionnaire Porsche a non seulement fermé son magasin mais il a camouflé aussi tout signe de la marque allemande. Les célèbres voitures sportives ont été évacuées.

La concession Porsche à Anglet, quelle concession Porsche ? © Radio France - Oihana Larzabal

Juste en face de la concession Porsche celle des engins de jardinage Honda a tout fermé. Grilles, portes, il faudra attendre que le G7 s'achève lundi pour espérer une réouverture mardi.

La concession Honda d'Anglet fermée © Radio France - Oihana Larzabal

Une banque de Bayonne claquemurée © Radio France - Jacques Pons

Les maires d'Anglet et Bayonne écrivent aux commerçants

Dans les communes voisines de Biarritz, les maires d'Anglet et Bayonne viennent d'envoyer un courrier aux commerçants. Le maire LR d'Anglet Claude Olive et le maire centriste de Bayonne Jean-René Etchegaray demandent aux commerçants de prendre leurs responsabilités face à d’éventuels problèmes de casse lors de manifestations programmées en fin de semaine.

Lettre du maire de Bayonne aux commerçants © Radio France -