G7 parlementaire dans le Finistère : les opposants s'organisent

Brest, France

A Biarritz, les opposants au sommet du G7 avaient organisé un véritable contre-sommet fin août. A Brest, rien de tel. Il faut dire que l'enjeu est différent. Alors que le G7 réunit les chefs d'Etat de la France, des Etats-Unis, du Canada, de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon, le G7 parlementaire réunit les présidents des chambres basses parlementaires. Autrement dit, le finistérien Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, a invité ses homologues à la pointe bretonne. Deux jours de travaux sur la préservation des océans sont prévus vendredi 6 et samedi 7 septembre.

Des rassemblements annoncés mercredi et samedi.

Un premier groupe brestois appelle à un rassemblement ce mercredi soir à 18h devant l'hôpital Morvan pour protester contre la politique de ces 7 pays qui "imposent leur domination." Le groupe des "Gilets jaunes Brest Rebelle" rejoindra ce rendez-vous. Les participants pourraient annoncer d'autres actions. Mais la plus importante manifestation prévue pour l'instant est celle de samedi à partir de 13h30 au départ de la place de Strasbourg, à l'appel d'une quinzaine de syndicats et d'associations : Youth for Climate, CGT Brest, France Insoumise, Sud/ Solidaires, Cian 29 (le collectif finistérien pour l'interdiction des armes nucléaires).