Gabriel Amard, chef de file des Insoumis en Isère espère "mettre fin à cette majorité régionale"

Gabriel Amard est le nouveau chef de file des Insoumis en Isère. Gendre de Jean-Luc Mélenchon, il revendique des attaches locales et familiales à Vertrieu, dans le Nord-Isère et rejette le terme de parachutage. Il est là pour aider fédérer la gauche aux Régionales, mais sans les socialistes.

Gabriel Amard s'est donc installé à Vertrieu, dans le Nord du département, où il a des attaches familiales. Il est le nouveau chef de file des Insoumis en Isère. Nous avons voulu savoir s'il était en mission, envoyé par Jean-Luc Mélenchon, son beau-père, pour les prochaines échéances électorales. Il était l'invité de France Bleu Isère ce jeudi matin.

France Bleu Isère : On lit dans votre biographie que vous êtes Jurassien ?

Gabriel Amard : Non, je suis attaché au village de Vertrieu. Ma famille y est implantée depuis 5 générations. J'ai toujours rêvé d'y résider et de m'investir dans la région. La vie m'a mené ailleurs. J'ai eu des responsabilités magnifiques. Je ne regrette rien de tout cela. J'ai été maire, conseiller régional, conseiller départemental.

Vous êtes également le gendre de Jean-Luc Mélenchon.

Je ne sais pas si cela intéresse les gens. Il y a tellement d'urgence sociale dans ce pays, de misère, que franchement, ce n'est pas le plus important ! Mais j'assume ! (rires)

C'est Mélenchon, justement, qui vous envoie en Isère ?

Non ! Mon arrière-grand-père Gabriel y avait posé ses valises, j'y suis attaché depuis toujours. Ma mère qui est née à Lyon y vit. Ma fille est née à Lyon.

N'empêche qu'il fallait peut-être un visage et une voix pour incarner les Insoumis dans notre département ?

Il y en a déjà ! Elisa Martin, Emilie Marche sont des élues que je connais depuis toujours et qui sont très performantes. Je suis plus là pour faciliter les convergences, faire la courte échelle aux plus jeunes, me rendre utile, après avoir été plus dans la lumière par le passé.

Parlons des échéance électorales à venir. Les départementales, les régionales. Pour les régionales, vous avez présenté votre stratégie, c'est celle de l'union de la gauche, sans les socialistes, c'est cela, si je résume ?

Non, il s'agit de fédérer le peuple autour d'un programme. Des forces y sont disposées, le PCF, Génération.s, Ensemble ou la GRS (gauche républicaine et socialiste. ndlr). Nous espérons qu'à la fin du mois, les écologistes décideront que l'heure est venue de se fédérer autour de forces nouvelles qui ne déçoivent pas le peuple. Et ensuite, s'il y a des convergences programmatiques avec d'autres, nous les examinerons. Mais pour l'instant, il s'agit de fédérer ceux qui sont conséquents sur les questions sociales et écologiques.

Ce qui n'est pas le cas de Najat Vallaud-Belkacem ?

Ah ! Les anciens ministres du gouvernement Hollande ont plutôt déçu le peuple, donc, c'est sûr que c'est plus difficile. Mais regardez ! Ce matin, nous avons des difficultés avec le TER, nous avons besoin d'une Région qui investit, entretienne, qui privilégie le ferroviaire. Monsieur Wauquiez a diminué de 40 millions d'euros en 5 ans le budget du ferroviaire. Il est temps de mettre fin à cette majorité régionale.

Si vous partez avec votre liste, celle des écologistes, une liste du PS, une liste LREM, une liste RN, Laurent Wauquiez a de grandes chances d'être réélu dans un fauteuil !

C'est bien pour cela que nous travaillons à des convergences programmatiques ! Les communistes ont annoncé, par leur conférence régionale, qu'ils se mettent au travail en ce sens. On attend la confirmation des militants. Nous tendons la main au pôle écologiste. Génération.s de Benoit Hamon nous dit être favorable à ce travail unitaire sur des priorités sociales, écologiques et démocratiques. Donc, nous sommes optimistes. On espère que les écologistes ne vont pas décider de s'isoler, pensant qu'ils sont les plus grands, les plus beaux et les plus forts, alors que nous sommes aujourd'hui, dans beaucoup des enquêtes d'opinion, la force qui donne des perspectives au peuple pour changer la donne dans le pays.

En Isère, rappelons qu'à Grenoble, c'est Eric Piolle le maire de Grenoble mais il est allié à la force que vous représentez.

Comme quoi nous sommes capables d'avoir des convergences de programme avec les écologistes et l'exemple de Grenoble pourrait servir à l'ensemble de la région, en effet.

C'est la même stratégie pour les départementales ?

Aux départementales, avec les écologistes, le Parti Communiste, nous avons réussi à nous mettre d'accord et à réunir ainsi 5 forces, en dehors du Parti Socialiste, pour initier un processus. Des personnalités socialistes nous ont rejoint. En effet, le Printemps isérois est un cadre programmatique sur lequel nous nous retrouvons.

Avec ou sans André Vallini ?

Pour ce qui nous concerne, nous n'aurons pas de candidat en commun avec les socialistes dans les cantons. Que ce soit Vallini ou d'autres. Si vous me permettez un dernier mot pour souhaiter bon courage à nos footballeurs demain face à Nevers.

Vous voulez dire, plutôt, nos rugbymen ?

Euh, oui, pardon !