Gabriel Amard rate son entrée au Parlement européen

Le jurassien Gabriel Amard n'est finalement pas élu au Parlement européen, après le scrutin ce dimanche. Il était huitème sur la liste de La France Insoumise, qui obtient six sièges.

Jura, France

Gabriel Amard ne devient finalement pas député européen et fait les frais de la désillusion de son parti, La France Insoumise : la liste conduite par Manon Aubry obtient six sièges au Parlement européen et le Jurassien Gabriel Amard occupait la huitième place.

Ancien membre du parti socialiste, aujourd'hui installé à Lons-le-Saunier, Gabriel Amard est aussi le gendre de Jean-Luc Mélenchon. Il a d'abord commencé sa carrière politique dans l'Essonne, avec un poste d'adjoint au maire de Longjumeau de 1989 à 1995.Il devient ensuite maire de Viry-Châtillon de 1995 à 2006. Entre 1998 et 2001, il est également conseiller régional d'Île-de-France puis président de la communauté d’agglomération Les Lacs de l’Essonne entre 2004 et 2014.

En 2014, Gabriel Amard se présente aux élections européennes sous l'étiquette Front de gauche, sans être élu.

L'eau, son combat

D'abord socialiste, Gabriel Amard quitte le PS en 2008, et rejoint le Parti de Gauche. Mais Gabriel Amard fait surtout ses armes en lançant sa régie publique de l'eau. C'est lui le cofondateur de « France Eau Publique », le réseau des gestionnaires publics de l'eau.

Maire de Viry-Châtillon, il sort la ville du syndicat des eaux d'Île-de-France, et se fâche avec Veolia, mais aussi la Lyonnaise des eaux, qui passe même un contrat de lobbying à cinq chiffres pour discréditer l'action de M. Amard, selon le journal Le Parisien. Gabriel Amard est par ailleurs auteur de nombreux essais et ouvrages sur la gestion publique de l'eau.