Deux membres du gouvernement, Gabriel Attal et Amélie de Montchalin, attendus à Thouars

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal et la ministre de la transformation et de la fonction publiques Amélie de Montchalin sont annoncées à Thouars, dans les Deux-Sèvres, ce jeudi 2 et ce vendredi 3 décembre.