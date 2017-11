Gaël Perdriau dénonce un "dîner de cons" à l'Elysée

Le maire de Saint-Etienne a participé à la réception des maires de France à l'Elysée ce jeudi soir. Selon Gaël Perdriau Emmanuel Macron n'est pas venu saluer les élus, il dénonce "un dîner de cons".

Le maire de Saint-Etienne est en colère ce jeudi matin. Invité chez nos confrères d'RTL, Gaël Perdriau dénonce le comportement d'Emmanuel Macron à l'Elysée. En effet, selon le maire stéphanois, le Président de la République "n'est même pas venu saluer les élus" lors de leur réception à l'Elysée dans le cadre du 100e Congrès des maires.

"On avait un peu l'impression de participer à un dîner de cons"

Gaël Perdriau ne mâche pas ses mots quand on lui demande s'il a passé une bonne soirée à l'Elysée "écoutez on avait un peu l'impression de participer à un dîner de cons pour tout vous dire, les maires ont un peu eu l'impression d'être pris pour des François Pignon hier soir parce qu'être invité à l'Elysée c'est toujours un honneur bien entendu mais ne pas voir celui qui vous invite [...] ça m'a fait penser aux auditions du Pape au Vatican, il y avait trois antichambres avant de pouvoir arriver là où il recevait mais nous avons été sans doute très peu à pouvoir l'approcher, il a pas daigné venir s'exprimer". Une quinzaine de maires de la Loire étaient présents.

Emmanuel Macron a prévu de s'exprimer ce jeudi après-midi au Congrès des maires à Paris.

Gaël Perdriau lâche Wauquiez

Le maire de Saint-Etienne a également été interrogé sur la prochaine élection du président du parti Les Républicains. Comme il l'a déjà dit sur France Bleu Saint-Etienne Loire Gaël Perdriau redit ce jeudi matin qu'il ne soutient plus Laurent Wauquiez "je ne voterai pas pour lui [...] je ne peux pas laisser insulter ma ville et la population stéphanoise et aller le soutenir par mon vote, c'est pas possible".