Pour la présidente par intérim des Républicains, "l'excuse de Gaël Perdriau ne trompe personne"

La présidente par intérim des Républicains, Annie Genevard, juge "grotesque" les explications livrées par le maire de Saint-Étienne pour justifier les révélations de Médiapart sur le chantage présumé à la vidéo intime à la mairie. Gaël Perdriau avait affirmé la semaine dernière être l'objet d'une "machination", pour l'empêcher de briguer la présidence des Républicains. "Cette excuse ne trompe personne", commente Annie Genevard, qui affirme n'avoir "jamais entendu dire que Gaël Perdriau ambitionnait d'être président des Républicains, dont il a souvent critiqué la ligne, le positionnement et les responsables". Le maire de Saint-Étienne a d'ailleurs été démis de ses fonctions de vice-président fin 2021 pour ces critiques. Par ailleurs, il ne payait plus ses cotisations en tant que maire, indique le parti.

Comportements contraires aux valeurs du parti

La rupture avec son parti est désormais officielle : une procédure d'exclusion a été lancée mardi 13 septembre, suite aux dernières révélations de Médiapart sur l'affaire du chantage politique présumé. "Les enregistrements faits en présence du maire montrent très clairement son implication dans cette sordide affaire [...] et les premiers éléments justifient qu'on engage cette procédure", détaille la présidente par intérim du parti. Annie Genevard précise que la demande émane de la fédération LR de la Loire.

Elle assure que l'affaire du chantage présumé n'est pas une excuse pour couper les ponts avec le maire de Saint-Étienne : "Si nous avions voulu exclure Gaël Perdriau pour des raisons politiques, nous l'aurins déjà fait [...]. On a falli détruire un homme [Gilles Artigues, ancien premier adjoint au maire de Saint-Étienne, victime présumée du chantage, ndlr] en exerçant sur lui le plus odieux des chantages, ces comportements n'ont rien à faire avec les valeurs que nous défendons et un élu qui se serait rendu complice de tels agissements n'a rien à faire dans nos rangs".